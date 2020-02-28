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Краткий словарь "союзного" государства: понуждение, наклонить, накаты

Слушая Лукашенко, хочется оживить старый мем: «А вы точно союзники?»


Принимая Михаила Мясниковича, который с недавнего времени председательствует в Коллегии Евразийской экономической комиссии, глава Беларуси много говорил о взаимоотношениях с Россией. При этом он не жалел эпитетов и емких характеристик.

Слушая Александра Лукашенко, в который раз невольно ловишь себя на мысли: как же этот союз столько лет продержался? И для чего он такой нам всем нужен?

Тут уж впору оживить старый мем о сомнениях в профессиональной принадлежности: «А вы точно союзники?»

В подтверждение вышесказанного предлагаем небольшой список наиболее характерных слов и словосочетаний, собранный из свежих откровений руководителя страны об особенностях жизни в союзе с Россией: понуждение (к интеграции), потерять суверенитет, непонятные толкотня и возня, болтовня, накаты, пропаганда, изъятия, ограничения, барьеры, препятствия, пофигизм, непонятные требования и принуждения, монополизм, наклонить, заставить, канитель, возня (доходящая до мордобоя), пудрить мозги.
Источник: gazetaby.com
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