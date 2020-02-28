Минобороны: у Беларуси "ноль проблем с соседями"

И хотя в ходе мероприятия никаких секретов не оглашалось, брифинг комментировался в государственных СМИ довольно скупо. А негосударственные туда вообще не допускают. Тем не менее кое-что узнать удалось.





Во-первых, в этом году несколько изменился формат мероприятия: его вел первый замначальника департамента международного военного сотрудничества Минобороны полковник Валерий Ревенко. Раньше брифинги велись или начальником департамента, или же начальником генштаба.





Тем не менее, по кулуарным оценкам, мероприятие стало наиболее содержательным за последние годы. Получилось отойти от ритуальных декларативных заявлений и оглашения статистических сведений к более политизированному формату.





И это правильно: зарубежные партнеры хотят понимать политику Беларуси в сфере безопасности, а о численности танков им сообщит их разведка.





Второе: помимо традиционных реверансов в адрес ОДКБ и России, Минск стремится развивать отношения военно-политического партнерства с Азербайджаном, Узбекистаном, Сербией и Пакистаном.





Третье: несмотря на скромный итог двустороннего сотрудничества с КНР, Минск не теряет надежды вывести его в формат полноценного стратегического партнерства. Пока же уровень белорусско-китайского военного сотрудничества далек от исчерпания своего потенциала. Но Пекин должен занять более внятную позицию в этом вопросе: слова про «железное братство» должны получить практическое наполнение.





Четвертое: по крайней мере на уровне Минобороны обозначена стратегия, которую условно можно назвать «ноль проблем с соседями». При этом речь идет не только о граничащих странах, но и более широко — о соседях по европейскому континенту.





Плюсом брифинга было то, что говорили не о проблемах и претензиях, а о перспективах партнерства.





Пятое: Минск стремится к диалогу по вопросам региональной безопасности с США. Важно, что американцы начали разговаривать с белорусскими чиновниками (в том числе и военными) и объяснять, что они делают в регионе и что планируют делать.





Особенно это касается вопросов наращивания американского военного присутствия в Восточной Европе и проводимых масштабных учений. Это позволяет избежать ненужного недоверия и локальных обострений типа того, что имело место по поводу размещения в Литве американского танкового батальона.









Шестое: в международной политике значение имеет не только то, о чем говорят, но и то, о чем не говорят. О белорусско-украинских отношениях в сфере военной политики, увы, не говорилось. Что стало некоторой неожиданностью, потому что 2019 год был отмечен рядом мероприятий военно-политического диалога между нашими странами.





Но в конце минувшего года украинская сторона отказалась подписывать план двустороннего военного сотрудничества с белорусским Минобороны. И заявила о сворачивании контактов по военной линии в том числе в рамках многосторонних форматов.





Если говорить мягко, в Минске удивлены, потому как интерес к сотрудничеству с украинскими коллегами у белорусских военных есть, и немалый. А многосторонние форматы доказали свою эффективность в качестве площадки обсуждения актуальных проблем региональной безопасности и как инструмент выстраивания системы доверия между сторонами.





Наверное, в Киеве есть свои аргументы. Но от этого, как говорят, не легче.





Седьмое: бюджет Минобороны в 2020 году сократится заметно (с 1,12% ВВП — в 2019-м до 1,03%). В общем, традиционно наше политическое руководство любит разглагольствовать о том, как оно будет крепить национальную оборону, но когда речь заходит о деньгах, то шустрые «крепкие хозяйственники» от промышленности, строительства и АПК получают двойную порцию бюджетного пирога.





Как в этих условиях планируется проводить перевооружение армии? Риторический вопрос.





Я редко хвалю наших военных чиновников. Но минувший брифинг на его участников произвел позитивное впечатление адекватностью и содержательностью.





Оно, конечно, хорошо, что Минобороны Беларуси открыто перед иностранными полковниками и генералами. Но хотелось бы, чтобы и перед своими налогоплательщиками прозрачности стало побольше.





Повышение эффективности коммуникации военного ведомства с общественностью не менее актуально, чем международное военное сотрудничество.







