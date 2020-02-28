Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник.









«Возможны проекты с низов. Есть еще один вариант, он очень опасный, я не хотел о нем говорить – все же скажу. Мы – страна, которая находится очень близко к порогу бунтов. Ситуация с самоподжиганием, ситуация с Новыми Санжарами, многие другие ситуации показывают, что общество очень раскачано, максимально раскачано, люди радикализированы.





И может появиться свой Робин Гуд… Общество созрело к диктатуре. Самый популярный лидер в нашей стране – это Лукашенко. 60%, из всех иностранных лидеров", -- сказал Руслан Бортник.





Это он еще не жил при Лукашенко. И не знает, что подобные речи при правителе, о котором якобы мечтает украинский народ, ни в коем случае не появились бы на ТВ.