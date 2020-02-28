Да заберите его кто-нибудь! Лукашенко предложили баллотироваться в президенты Украины
Украинцы хотят наведения порядка, белорусский «последний диктатор» Александр Лукашенко выиграл бы украинские выборы в первом туре.
Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник.
«Возможны проекты с низов. Есть еще один вариант, он очень опасный, я не хотел о нем говорить – все же скажу. Мы – страна, которая находится очень близко к порогу бунтов. Ситуация с самоподжиганием, ситуация с Новыми Санжарами, многие другие ситуации показывают, что общество очень раскачано, максимально раскачано, люди радикализированы.
И может появиться свой Робин Гуд… Общество созрело к диктатуре. Самый популярный лидер в нашей стране – это Лукашенко. 60%, из всех иностранных лидеров", -- сказал Руслан Бортник.
Это он еще не жил при Лукашенко. И не знает, что подобные речи при правителе, о котором якобы мечтает украинский народ, ни в коем случае не появились бы на ТВ.
"Белорусский партизан"
10:38 28/02/2020
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