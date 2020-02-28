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Да заберите его кто-нибудь! Лукашенко предложили баллотироваться в президенты Украины

Украинцы хотят наведения порядка, белорусский «последний диктатор» Александр Лукашенко выиграл бы украинские выборы в первом туре.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Руслан Бортник.


«Возможны проекты с низов. Есть еще один вариант, он очень опасный, я не хотел о нем говорить – все же скажу. Мы – страна, которая находится очень близко к порогу бунтов. Ситуация с самоподжиганием, ситуация с Новыми Санжарами, многие другие ситуации показывают, что общество очень раскачано, максимально раскачано, люди радикализированы.

И может появиться свой Робин Гуд… Общество созрело к диктатуре. Самый популярный лидер в нашей стране – это Лукашенко. 60%, из всех иностранных лидеров", -- сказал Руслан Бортник.

Это он еще не жил при Лукашенко. И не знает, что подобные речи при правителе, о котором якобы мечтает украинский народ, ни в коем случае не появились бы на ТВ. 
"Белорусский партизан"
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