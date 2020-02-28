В Беларуси новые политзаключенные. Что о них известно

Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.





Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14 часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3.





Весна " собрала пять интересных фактов о Никите Емельянове и Иване Комаре.





1. Материальный ущерб по этому делу составил менее 2 BYN

Потери от загрязнения «лампочкой с красной краской» стены Мингорсуда были оценены в 143 рубля, но Никита Емельянов их сразу компенсировал, поэтому иск суд не выставлял.





Ущерб, нанесенный административному корпусу СИЗО «путем бросания» коктейлей Молотова, оценили в 1 рубль 48 копеек.





Сразу Ивану Комару и Никите Емельянову предъявили обвинение по статье 344 Уголовного кодекса "Повреждение историко-культурной ценности". Но во время судебного разбирательства представительница СИЗО сообщила, что на фасаде здания нет никакой информации о том, что объект является историко-культурной ценностью. Соответствующая вывеска есть только внутри на «режимной территории».





Кроме этого, во время суда у адвокатов Комара и Емельянова возник вопрос: можно ли считать отдельные двери здания историко-культурной ценностью? Ответить, когда двери были сделаны (то есть современные они или XIX века), представительница истца, то есть администрации СИЗО, так и не смогла.





В итоге суд переквалифицировал действия парней на другую статью — «Повреждение имущества» (статья 218 Уголовного кодекса).





2. Суд проходил в условиях чрезвычайных мер безопасности

Судебный процесс над Никитой Емельяновым и Иваном Комаром длился пять дней. Дело рассматривал судья Александр Якунчихин. Все эти дни в суде Советского района действовали усиленные меры безопасности. Присутствующим, чтобы попасть в зал суда, нужно было пройти личный досмотр и две рамки металлодетекторов (на входе в здание и непосредственно перед залом).





В первый день возле здания суда дежурил автозак, милицейский микроавтобус и наряд ОМОНа. В самом суде было много милиционеров в штатском, которые вели оперативную видеосъемку. Милиционеры, конвоировавшие анархистов, были одеты в бронежилеты.





3. Правозащитники признали их политзаключенными

Восемь правозащитных организаций подписались под заявлением о признании Ивана Комара и Никиты Емельянова политическими заключенными. Они считают, что анархистов непропорционально наказали в связи с их взглядами и убеждениями.





Правозащитники пришли к такому выводу на основании следующих фактов:





- суд не проверил должным образом заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозах пытками;





- не была дана надлежащая оценка проведенных в отношении обвиняемого Емельянова оперативно-розыскных мероприятий, которые нарушили его право не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката.





Это в совокупности с другими нарушениями прав обвиняемых свидетельствует о несправедливом судебном разбирательстве.





Также в соответствии с позицией правозащитников, с учетом тяжести последствий содеянного, поведения и данных о личности обвиняемых, имелись основания применения к Емельянову и Комару мер уголовной ответственности, не связанных с лишением свободы, предусмотренных санкциями соответствующих статей Уголовного кодекса.





В заявлении правозащитники требуют немедленного пересмотра приговоров Никиты Емельянова и Ивана Комара при сохранении права на справедливое судебное разбирательство и ликвидации перечисленных нарушений.





4. В поддержку активистов подписались более 200 журналистов, культурных деятелей и активистов

Гражданское общество также считает, что Никите Емельянову и Ивану Комару назначили чрезмерно жестокое наказание, которое является явно непропорциональным содеянному.





Более 200 белорусских журналистов, блогеров, фотографов, художников, актеров, писателей, дизайнеров, активистов и других белорусов подписали открытое письмо в поддержку осужденных. В нем выражается несогласие с приговором, вынесенным Никиту Емельянову и Ивану Комару.





Подписанты письма обращают внимание на то, что суд не проверил заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозе пытками, а также на то, что было нарушено право Емельянова не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката.





Подписанты этого письма, как и правозащитники, требуют немедленного пересмотра приговора при сохранении права на справедливое судебное разбирательство.





Это письмо его инициаторы послали в Администрацию президента и в Мингорсуд. Администрация президента перенаправила письмо в прокуратуру.





5. Сейчас находятся на "Володарке"

Известно, что Никита Емельянов и Иван Комар обжалуют приговор суда Советского района Минска, так как не согласны с ним по ряду причин. Пока даты рассмотрения кассационных жалоб в Минском городском суде еще не назначены, парней будут содержать в Минском СИЗО-1 на Володарского.