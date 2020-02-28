В Беларуси новые политзаключенные. Что о них известно
Суд Советского района Минска 12 февраля 2020 года осудил 19-летних анархистов Никиту Емельянова и Ивана Комара на семь лет лишения свободы каждого в колонии усиленного режима.
Никита Емельянов и Иван Комар, svaboda.org
Их осудили за две акции: Никита Емельянов бросил лампочку с красной краской в здание Мингорсуда, где в тот день должен был начаться суд на Дмитрием Полиенко. А позже дважды бросал «коктейль Молотова» в дверь изолятора на улице Володарского в Минске. Иван Комар в этот момент был в соседнем сквере.
Свой поступок анархисты объяснили тем, что они выступают против преследования политических заключенных. Обоих признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса: статья 341, часть 1 статьи 14 часть 2 статьи 218, часть 2 статьи 295-3.
"Весна" собрала пять интересных фактов о Никите Емельянове и Иване Комаре.
1. Материальный ущерб по этому делу составил менее 2 BYN
Потери от загрязнения «лампочкой с красной краской» стены Мингорсуда были оценены в 143 рубля, но Никита Емельянов их сразу компенсировал, поэтому иск суд не выставлял.
Ущерб, нанесенный административному корпусу СИЗО «путем бросания» коктейлей Молотова, оценили в 1 рубль 48 копеек.
Сразу Ивану Комару и Никите Емельянову предъявили обвинение по статье 344 Уголовного кодекса "Повреждение историко-культурной ценности". Но во время судебного разбирательства представительница СИЗО сообщила, что на фасаде здания нет никакой информации о том, что объект является историко-культурной ценностью. Соответствующая вывеска есть только внутри на «режимной территории».
Кроме этого, во время суда у адвокатов Комара и Емельянова возник вопрос: можно ли считать отдельные двери здания историко-культурной ценностью? Ответить, когда двери были сделаны (то есть современные они или XIX века), представительница истца, то есть администрации СИЗО, так и не смогла.
В итоге суд переквалифицировал действия парней на другую статью — «Повреждение имущества» (статья 218 Уголовного кодекса).
2. Суд проходил в условиях чрезвычайных мер безопасности
Судебный процесс над Никитой Емельяновым и Иваном Комаром длился пять дней. Дело рассматривал судья Александр Якунчихин. Все эти дни в суде Советского района действовали усиленные меры безопасности. Присутствующим, чтобы попасть в зал суда, нужно было пройти личный досмотр и две рамки металлодетекторов (на входе в здание и непосредственно перед залом).
В первый день возле здания суда дежурил автозак, милицейский микроавтобус и наряд ОМОНа. В самом суде было много милиционеров в штатском, которые вели оперативную видеосъемку. Милиционеры, конвоировавшие анархистов, были одеты в бронежилеты.
3. Правозащитники признали их политзаключенными
Восемь правозащитных организаций подписались под заявлением о признании Ивана Комара и Никиты Емельянова политическими заключенными. Они считают, что анархистов непропорционально наказали в связи с их взглядами и убеждениями.
Правозащитники пришли к такому выводу на основании следующих фактов:
- суд не проверил должным образом заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозах пытками;
- не была дана надлежащая оценка проведенных в отношении обвиняемого Емельянова оперативно-розыскных мероприятий, которые нарушили его право не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката.
Это в совокупности с другими нарушениями прав обвиняемых свидетельствует о несправедливом судебном разбирательстве.
Также в соответствии с позицией правозащитников, с учетом тяжести последствий содеянного, поведения и данных о личности обвиняемых, имелись основания применения к Емельянову и Комару мер уголовной ответственности, не связанных с лишением свободы, предусмотренных санкциями соответствующих статей Уголовного кодекса.
В заявлении правозащитники требуют немедленного пересмотра приговоров Никиты Емельянова и Ивана Комара при сохранении права на справедливое судебное разбирательство и ликвидации перечисленных нарушений.
4. В поддержку активистов подписались более 200 журналистов, культурных деятелей и активистов
Гражданское общество также считает, что Никите Емельянову и Ивану Комару назначили чрезмерно жестокое наказание, которое является явно непропорциональным содеянному.
Более 200 белорусских журналистов, блогеров, фотографов, художников, актеров, писателей, дизайнеров, активистов и других белорусов подписали открытое письмо в поддержку осужденных. В нем выражается несогласие с приговором, вынесенным Никиту Емельянову и Ивану Комару.
Подписанты письма обращают внимание на то, что суд не проверил заявления Комара о принуждении к даче показаний, о жестоком обращении и угрозе пытками, а также на то, что было нарушено право Емельянова не свидетельствовать против себя, а также пользоваться помощью адвоката.
Подписанты этого письма, как и правозащитники, требуют немедленного пересмотра приговора при сохранении права на справедливое судебное разбирательство.
Это письмо его инициаторы послали в Администрацию президента и в Мингорсуд. Администрация президента перенаправила письмо в прокуратуру.
5. Сейчас находятся на "Володарке"
Известно, что Никита Емельянов и Иван Комар обжалуют приговор суда Советского района Минска, так как не согласны с ним по ряду причин. Пока даты рассмотрения кассационных жалоб в Минском городском суде еще не назначены, парней будут содержать в Минском СИЗО-1 на Володарского.
10:31 28/02/2020
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