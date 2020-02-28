Турция созвала экстренное заседание НАТО по ситуации в Идлибе

«Североатлантический совет на уровне послов 29 стран альянса встретится в пятницу (28 февраля) по запросу Турции для проведения консультаций по ситуации в Сирии в соответствии с 4-й статьёй Вашингтонского договора», — говорится в сообщении на сайте альянса.





Уточняется, что согласно 4-й статье договора, любой член НАТО может запросить консультации, если их «территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой».





28 февраля в Турции сообщили, что в Идлибе под обстрел попали турецкие военные. По последним данным, жертвами авиаудара стали 33 человека.









В связи с инцидентом турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.







