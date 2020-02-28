Лукашенко начинает предвыборную мобилизацию
Глава нашего государства сегодня, 28 февраля, примет участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси.
В пятницу в Республиканском Дворце культуры встретятся более 500 делегатов из всех регионов страны, которые представляют различные сферы деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
Александр Лукашенко выступит перед высшими должностными лицами, руководителями министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежными гостями.
Президент Беларуси будет говорить о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси. Также выскажет свое мнение по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам, говорится в официальном сообщении. Но все мы знаем, что мобилизация профсоюзов -- обязательный элемент каждой предвыборной кампании Лукашенко.
На сегодняшний день в официальную Федерацию профсоюзов Беларуси входит более 4 млн человек.
"Белорусски партизан"
10:07 28/02/2020
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