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Лукашенко начинает предвыборную мобилизацию

Глава нашего государства сегодня, 28 февраля, примет участие в VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси.

В пятницу в Республиканском Дворце культуры встретятся более 500 делегатов из всех регионов страны, которые представляют различные сферы деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба президента.  

Александр Лукашенко выступит перед высшими должностными лицами, руководителями министерств и ведомств, общественных организаций, СМИ, зарубежными гостями.


Президент Беларуси будет говорить о роли и достижениях профсоюзного движения в Беларуси. Также выскажет свое мнение по выдвигаемым инициативам и требующим решения вопросам, говорится в официальном сообщении. Но все мы знаем, что мобилизация профсоюзов -- обязательный элемент каждой предвыборной кампании Лукашенко.

На сегодняшний день в официальную Федерацию профсоюзов Беларуси входит  более 4 млн человек.
"Белорусски партизан"
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