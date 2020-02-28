Назвала белорусское слово «гарбата» наследием нацистских оккупантов и заявила, что «трасянка» лучше чистого белорусского языка, пишет mspring.online





После скандала с материалами про ЛГБТ-сообщество Беларуси, газета «Вечерний Могилев» может загреметь в ещё более трясучую историю.





В последнем номере газеты за 26 февраля 2020 года на первой полосе вышла статья «Родной язык. На нём я впервые сказала “мама”».





Текст был написан по следам Дня родного языка, который отмечался 21 февраля. Его написала Юлия Чирва, подписанная в газете как «переводчица, г. Минск».





Она заявила, что Дню родного языка «никто не уделил должного внимания, кроме БРСМ и оппозиции»:





«Малому и среднему предпринимательскому и спекулятивному классу не выгодно использовать белорусское наречие. И во многом вина в этом оппозиции – граждане опасаются людей, говорящих на чистой белорусской «мове». Да и чистую «мову» мало кто знает и понимает. Зато родная «трасянка» сразу располагает к себе», — считает авторка.





Она заверила, что белорусы обходят «уличных пропагандистов «Дня мовы», держась от них на безопасном расстоянии». По её мнению, чтобы хоть как-то расположить к себе горожан, активисты специально стали раздавать конфеты, превратив День родного языка в День конфеты.





А дальше в тексте начинается концентрированный трэшак:





«И все бы ничего, да вот только слово «цукерка» происходит от «цукар» — сахар, «шуга» (англ. яз), «цумккер» (нем.яз) и имеет германский корень. Немецкие слова в «роднай мове»! Как любящие «незалежнасць» белорусы могут использовать термины из языка оккупанта? День конфетки почему-то по стилю проведения напоминал акцию День печенья от Виктории Нуланд в Украине», — приводит слова Чирвы «Вечерний Могилев».





Переводчица из Минска также прошлась по хайпанувшему недавно слову «гарбата». Напомним, две недели назад блогер и актер «Белорусского свободного театра» Арамаис Миракян разместил в Facebook пост, в котором рассказал о том, что в одном из магазинов «Коммунарка» его попросили говорить не на белорусском языке, а на русском, когда он попросил «гарбату» (чай – бел.яз). Позже выяснилось, что эта ситуация приключилась не с ним, а с его другом Романом Юсуповым.









Статья в «Вечернем Могилеве» утверждает, что слово «гарбата» просто «не прижилось в народе»:





«Зачем терроризировать продавщиц в магазине и обслуживающий персонал в кафе? Зачем писать жалобы и устраивать скандалы, а потом записывать их на видео и выставлять в Интернет, скуля перед заокеанскими покровителями, як зневажаюць родную мову… У людей, владеющих культурой языка, слово «гарбата ассоциируется с морфемой «горб», и ничего с этим не поделаешь», — пишет газета.





Но и это ещё не все. Согласно логике авторки Юлии Чирвы, поскольку слово «гарбата» произошло от латинского слова herba (трава), то «это просто находка для лоббистов легализации наркотиков».





В конце она приходит к выводу, что «ни кнутом, ни пряником белорусов не могут заставить противопоставить себя русской культуре, чтобы их руками отстаивать интересы США и Евросоюза против России».





КТО ТАКАЯ ЮЛИЯ ЧИРВА?





Хотя под материалом в «Вечернем Могилеве» Юлия Чирва обозначена как переводчица из Минска, это, очевидно, не самое главное, что стоит о ней знать. Редакция газеты почему-то постеснялась указать, что Юлия Чирва является одним из администраторов группы Вконтакте черносотенной организации «Национально-освободительное движение — Минск».





Целью «НОД-Минск» является «изменение 8-й и 4-й статей Конституции РБ, написанной американскими советниками USAID». Иначе говоря, эта группа людей, в том числе Юлия Чирва, выступает против того, чтобы демократия в Беларуси осуществлялась на основе многообразия политических институтов, идеологий и мнений. Также «НОД-Минск» выступает против признания белорусскими властями приоритета общепризнанных принципов международного права.





Сама Юлия Чирва успела отметиться в инфополе не самыми красивыми поступками: требовала от МВД репрессий в отношении участников белорусских акций протеста, просила устроить зачистку «пятой колонны», а прославление Кастуся Калиновского называла «героизацией терроризма».







