Только так у России есть будущее развивать и обороняться от врагов и недоброжелателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце января 2020 года «Левада Центром».









Так, согласно опроса, почти 50% россиян уверены, что во главе Российской Федерации должен стоять авторитетный человек у которого должна быть вся власть в руках, который мог бы решить практически любой вопрос, людей не пугает даже тот момент, что этот человек может быть властным и авторитарным. А 26% и вовсе считают, что сейчас такой период в России, что власть должна быть только у президента.









Впрочем, среди россиян есть и 22% тех, кто считает, что передача всей полноты власти в одни руки плохо закончится для России, а, значит, этого нельзя делать. Для справки, количество россиян, которые против монополии власти в одних руках последние 2 года увеличилось на 4%. При этом, больше 40% респондентов не смогли рассказать по какому курсу движется их государство, какие задачи перед собой ставит власть и лично президент Путин. Читайте также – телеведущий-беглец Юрий Кот считает, что рано или поздно, но русские возьмут власть в своей стране Украине.



