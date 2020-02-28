+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Соскучились по Сталину? Россияне по-прежнему хотят видеть во главе страны руководителя с сильной рукой

Россияне не собираются менять своего мнения и по-прежнему считают, что во главе их государства должен находиться сильный и властный руководитель, практически с безграничными возможностями.

 Только так у России есть будущее развивать и обороняться от врагов и недоброжелателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце января 2020 года «Левада Центром».


Так, согласно опроса, почти 50% россиян уверены, что во главе Российской Федерации должен стоять авторитетный человек у которого должна быть вся власть в руках, который мог бы решить практически любой вопрос, людей не пугает даже тот момент, что этот человек может быть властным и авторитарным. А 26% и вовсе считают, что сейчас такой период в России, что власть должна быть только у президента.


Впрочем, среди россиян есть и 22% тех, кто считает, что передача всей полноты власти в одни руки плохо закончится для России, а, значит, этого нельзя делать. Для справки, количество россиян, которые против монополии власти в одних руках последние 2 года увеличилось на 4%. При этом, больше 40% респондентов не смогли рассказать по какому курсу движется их государство, какие задачи перед собой ставит власть и лично президент Путин. Читайте также – телеведущий-беглец Юрий Кот считает, что рано или поздно, но русские возьмут власть в своей стране Украине.
replyua.net
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru