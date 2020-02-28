Чужие авантюры? Российские военные объекты в Беларуси

При этом стоит напомнить, что этот вопрос планировалось решить гораздо раньше. Еще в декабре 2017 года беларуской стороной заявлялось, что вопрос об аренде Россией радиотехнического узла «Барановичи» со станцией предупреждения о ракетном нападении и 43-го узла связи Военно-морского флота в Вилейке, срок которой истекает в 2020 году, будет решаться в 2018 году. И вот 31.12.2019 прозвучало, что ситуация будет урегулирована в наступившем году, пишет bsblog.info.





Очевидно, что вопрос весьма политизирован. Режим попытается воспользоваться им для достижения собственных политико-экономических целей в отношениях с Кремлем. Оппоненты властей традиционно выступают за ликвидацию российского военного присутствия в Беларуси в любой форме, руководствуясь в первую очередь идеологическими, а не практическими соображениями.





Во всяком случае, при принятии решения о продлении соглашений об аренде военных объектов, следует учитывать несколько моментов.





Данные объекты не являются военными базами и не обладают статусом экстерриториальности.





Хотя формально Россия не выплачивает арендную плату за размещение своих объектов в Беларуси, фактически оплата производится оказанием встречных услуг и предоставлением в интересах беларуской армии имущества и инфраструктуры российской армии. При этом невозможно сказать, насколько соотносятся потенциальная стоимость услуг российской стороны и неполученная Беларусью арендная плата.





Надо понимать, что присутствует ненулевая вероятность того, что услуги российской стороны стоят больше возможной арендной платы за размещение на нашей территории указанных военных объектов.





Оба российских военных объекта не имеют ударных возможностей и не в состоянии выступить инструментом дестабилизации внутриполитической ситуации в Беларуси по аналогии с Крымом в силу своих характеристик и ограниченного количества персонала. Но при этом и узел связи, и РЛС «Волга» являются стратегическими объектами. В случае начала военной конфронтации России с Западом они станут объектами для атаки. Т.е. потенциальная опасность их в том, что создается вероятность втягивания Беларуси в чужое вооруженное столкновение.





Российские военные объекты расположены в экономически депрессивных местностях. Они предоставляют рабочие места определенному количеству местных жителей и поддерживают местный бизнес за счет платежеспособного спроса персонала российских военных объектов. Альтернативных вариантов занятости и поддержания деловой активности там в настоящее время нет. Правда т ова, что российские военные объекты являются фактором поддержания социальной стабильности территорий, на которых они находятся.





Открытым остается вопрос масштабов энергопотребления российских объектов. После проведенной модернизации РЛС «Волга» её энергопотребление снизилось. После запуска БелАЭС образуются серьезные излишки электроэнергии. Наличие крупного энергопотребителя – также достойный внимания фактор.





Оба объекта – технически сложный комплекс сооружений. Их возвращение беларуской стороне ставит вопрос о последующем использовании в народном хозяйстве, т.к. потребность в них для нужд национальной обороны сомнительна.





Безусловно, иностранное военное присутствие в Беларуси несет потенциальные риски втягивания нашей страны в чужие авантюры. Что усугубляется непредсказуемым и агрессивным характером российской внешней политики. Хотя вероятность эскалации противостояния России с Западом в обозримой перспективе не следует преувеличивать.





Решение о прекращении использования Россией двух военных объектов на территории Беларуси должно быть детально проработано по следующим направлениям:





— будущее использование высвобождаемого имущества;





— экономическая поддержка территорий, где эти объекты размещены, стимулирование создания там новых рабочих мест;





— расчет стоимости российских услуг, которые в настоящее время предоставляются беларуской стороне, определение какие из этих услуг важны для национальной обороны и выделение военному ведомству дополнительного финансирования для оплаты того, что пока для нас бесплатно.





Ликвидация российского военного присутствия в Беларуси является необходимым элементом позиционирования нашей страны в качестве внеблокового государства. Но калькулятор и здравый смысл столь же важны, как и политико-идеологические конструкты.







