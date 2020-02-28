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Президент Монголии подарил Си Цзиньпину 30 тысяч баранов

Цзиньпин поблагодарил за такой символичный подарок и процитировал Конфуция: если я приму каплю, верну в ответ реку.

© CC0 / Pixabay / afnewsagency

Как пишет  Sputnik, монгольский президент Халтмаагийн Баттулга во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином преподнес в дар Китаю 30 тысяч баранов.
Баттулга в настоящее время находится с официальным визитом в Китае. В четверг он провел переговоры со своим коллегой в Доме народных собраний.

После них президент Монголии вручил Цзиньпину сертификат о передаче КНР в дар 30 тысяч баранов.

Баттулга заявил, что данное пожертвование является символом поддержки "Вечного соседа" в его борьбе с коронавирусом COVID-19.

Цзиньпин поблагодарил за такой подарок и процитировал Конфуция: "Если я приму каплю, верну в ответ реку".
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