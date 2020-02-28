У посла Колумбии в Уругвае отберут ферму, где производили кокаин
Как пишет РИА Новости, генеральная прокуратура Колумбии сообщила о начале процедуры изъятия имущества посла страны в Уругвае Фернандо Санклементе после того, как год назад на его ферме обнаружили лаборатории по производству кокаина и девять килограммов наркотика.
"Специализированное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков генеральной прокуратуры страны передало копии (материалов расследования - ред.) в Национальное управление по прекращению права собственности в рамках расследования работы трех лабораторий по производству кокаина, обнаруженных на ферме в Гуаске", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сотрудники прокуратуры 12 февраля 2019 года обнаружили в ходе рейда шесть килограммов реагентов для приготовления гидрохлорида кокаина, девять килограммов готового порошка и сырой пасты, пять человек были арестованы. Ежедневный объем производства достигал 15 килограммов.
В МИД Колумбии заявили, что ферма является совместной собственностью семей Санклементе и Спивак и зарегистрирована как компания. Утверждается, что в 2017 году территория была передана в трехлетнюю аренду, посол Санклементе не управляет имуществом, и арендаторы ему неизвестны.
Санклементе, который занял эту должность через месяц после обнаружения лабораторий, по информации СМИ в понедельник официально ушел в неоплачиваемый отпуск "для поддержки своей семьи".
08:04 28/02/2020
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