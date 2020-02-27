



― Я думаю, что для Кремля и для Путина Беларусь это стратегический вопрос. И он заключается в том, что у России нет никаких союзников, и есть одна территория, над которой он как-то еще доминирует. И эта территория с точки зрения кремлевских геополитиков буфер между нами и Западом. И они не верят Лукашенко и считают, что Беларусь любыми средствами надо привязать к России так, чтобы она не могла никуда деться.





И эта стратегическая программа мобилизующая и организующая. И поэтому я думаю, что эта тема будет продолжаться, Тем более, что и тема объединения в принципе не закрыта – ну, сейчас не очень получилось, но еще посмотрим, еще не вечер, все может произойти.





Более того, — сейчас Путин получает как бы новую переговорную позицию в разговоре с Лукашенко. Раньше Лукашенко думал, что Путину 2024 год никак не перепрыгнуть без него, а теперь Путин ему показывает, что он и без Лукашенко перепрыгивает 2024 год, и теперь он будет говорить уже с этих позиций. Думаю, что это далеко еще не конец истории, -- заявил Кирилл Рогов.



