Впрочем, возглавляет список должников посольство США, у которого насчитали 102 тысячи случаев неоплаченного въезда на общую сумму 12,4 млн фунтов. У Японии долг составил 8,5 миллиона фунтов, у Нигерии - 7 млн, у Индии - 6 млн.





Общая сумма долга диппредставительств и международных организаций за въезд в центр Лондона с февраля 2003 года по декабрь 2018-го составила 116,9 млн фунтов. В список неплательщиков также вошли Китай, Россия, Германия, Польша, Франция, Южная Корея, Испания, Украина, Турция, Беларусь, Литва, Чехия, Финляндия... Всего в списке значатся диппредставительства 83 государств.





Плата за въезд в центр Лондона была введена в 2003 году ради сокращения числа автомобилей и борьбы с пробками. Плата взимается с понедельника по пятницу с 07:00 до 18:00 и составляет 11,5 фунтов при использовании системы предоплаты или оплаты в тот же день.





Сообщается, что представители МИД Великобритании уже провели встречи с дипломатами и сотрудниками международных организаций по поводу задолженностей. Отмечается, что в 2019 году британские власти предоставили им возможность либо погасить непогашенные долги, либо обжаловать штрафы.





Интересно, что посольство РФ также задолжало 1,2 тысячи фунтов по штрафам за неправильную парковку и 47,6 тысячи по налогу на уборку улиц и уличное освещение. Самым злостным неплательщиком по штрафам за парковку оказалось посольство Нигерии с долгом в 47 тысяч фунтов. Лидером по второму пункту стал Судан с задолженностью в 164 тысячи фунтов.







