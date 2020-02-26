Foreign Policy: Медовый месяц Зеленского закончился

Владимир Зеленский стал президентом Украины в апреле 2019 года, когда актер, стремительно превратившийся в государственного деятеля, победил на выборах, пообещав начать все с начала, отказаться от привычной ранее политики и кардинально изменить политическую и экономическую системы Украины. Парламентские выборы три месяца спустя обеспечили партию Зеленского "Слуга народа" большинством в парламенте, говорится в статье Foreign Policy





Имея неоспоримый мандат доверия от своей страны, президент сформировал правительство и ближайшее окружение. Он начал реформы, получив ряд впечатляющих законодательных достижений. Но, несмотря на постоянный внешний и внутренний энтузиазм относительно нового курса Украины, Зеленский сейчас сталкивается с мрачной реальностью: драматические изменения в Украине являются тяжелыми, а ожидания общественности – высокими. Когда новый президент берется за выполнение обещаний относительно радикальных изменений, высказанных во время своей кампании, доверие к его правительству начинает падать.





Безусловно, Зеленский уже начал реформы, которые ранее были немыслимы в Украине. Его администрация вернула более 500 государственных компаний в Фонд государственного имущества для быстрой приватизации. Важный законопроект о рынке земли – то, что ни один украинский лидер не смог осуществить в течение трех десятилетий – находится на грани прохождения в парламенте. Также разрабатывается всеобъемлющая реформа банковской системы, которая не позволит коррумпированным олигархам требовать компенсации за банки, которые были национализированы после потери своих активов из-за сомнительных займов связанных сторон.





Но, несмотря на эти достижения, многие из обещаний, которые продвигает Зеленский, встречают сопротивление. Украина нужно тщательно пересмотреть свою правовую систему, если она хочет бороться с повсеместной коррупцией, однако пока неизвестно, помогут ли массовые увольнения в прокуратуре и изменения в структурах безопасности. Суды, нуждающиеся в обновлении, затягивают вынесение приговоров по делам о коррупции. Состояние экономики тоже не улучшилось, поскольку темпы роста в 2020 году прогнозируются на уровне умеренных 3,5% – показателя на уровне 2018 и 2019 годов, что очень далеко от 7%, обещанных в прошлом году неопытным новым премьер-министром Алексеем Гончаруком.





Более того, главным источником популярности Зеленского было его обещание сделать все необходимое для достижения мирного соглашения с Россией. Однако это обещание не может быть реализовано через неприемлемые требования президента России Владимира Путина о том, чтобы Украина сдала часть своего суверенитета над Донбассом, что фактически позволит России получить контроль над регионом.





Как человек со стороны, Зеленский, который не имел предыдущего политического опыта, столкнулся с сопротивлением значительной части украинского гражданского общества и интеллектуального класса. Частично это объясняется их пренебрежением к его развлекательным телепередачам, а также опорой на ближайшее окружение, сформированное из людей из сферы развлечений, комиков и телепродюсеров. Критики также считают его недостаточно преданным национальной и культурной идентичности Украины. В качестве примера можно привести его новогоднее обращение, в котором он призвал украинский народ быть единой нацией, несмотря на многочисленные различия, пишет издание. Можно подумать, что это безвредное, ободряющее сообщение – но для многих украинских интеллектуалов высказывания Зеленского о том, что не имеет никакого значения, поддерживает ли кто-то прозападную Украину, ориентированную на либеральную демократию, верховенство права и рыночную экономику – или же пророссийскую Украину, равнодушную к демократии, не имеющую собственной культурной идентичности и пронизанную ностальгией по советским временам, как и оккупированные восточные регионы, возмутили. Пока Украина воюет с Россией, Зеленскому, как считают многие критики, следует сформулировать четкое прозападное видение, а не будоражить общество, предполагая, что нет принципиальной разницы между декларируемыми ценностями Европейского Союза и ценностями небольшой, но влиятельной группы украинских сторонников Путина.





Несмотря на то, что Зеленскому до сих пор доверяют (в значительной степени потому, что он считается неподкупным), наблюдается резкое снижение доверия к способности страны двигаться вперед. Доля избирателей, которые считают, что Украина движется в правильном направлении, упала с 57% в сентябре 2019 года до всего 25% в настоящее время, согласно недавнему опросу Центра Разумкова. За тот же период доля избирателей, которые говорят, что страна движется в неправильном направлении, выросла с 17% до 53%. Сегодня, по данным того же опроса, только 21% респондентов считают, что Украина сможет преодолеть большинство проблем в ближайшие несколько лет.





Есть и другие признаки того, что медовый месяц Зеленского в качестве президента окончен. Сейчас он сталкивается с теми же политическими интригами и саботажем, что и его предшественник Петр Порошенко. Кто-то обнародовал тайно сделанную запись разговора премьер-министра Гончарука, где он признал, что некомпетентен в экономических вопросах. Антипрезидентские СМИ распространили необоснованное утверждение о том, что Андрей Ермак, недавно назначенный руководителем аппарата Зеленского, является российским агентом. Другие пытаются дискредитировать Ермака как противника реформ Зеленского. Некоторые из этих вбросов и слухов были организованы сторонниками Коломойского, бывшего покровителя Зеленского, от которого тот решил дистанцироваться.





Однако, отчасти, Зеленский сам виноват в том, что общие настроения ухудшились, говорится в статье. Его решение назначить политически неопытных людей на ключевые должности сказывается, затмевая оптимизм, сопровождавший его победу. Ошибки и неправильные решения делались слишком часто, особенно в парламенте и правительстве. Во властных кабинетах царит большая несогласованность, в том числе в некоторых законодательных комитетах и ​​в нескольких министерствах и правительственных учреждениях. Например, аппарат Министерства здравоохранения не предоставил даже минимальной публичной информации о глобальной вспышке коронавируса, что привело к постыдным протестам, во время которых демонстранты бросали камни в автобусы, которые перевозили украинский, эвакуированных из Китая.





Поэтому, чтобы избежать краха своего президентства, Зеленскому необходимо быстро переориентироваться.





Во-первых, он должен укрепить свою власть в парламенте для принятия критически важных законов. Это означает превращение его политически неопытных депутатов в эффективное законодательное большинство – без концентрации слишком больших полномочий в собственных руках. Это также требует более четкого определения идей и принципов, которые сделают "Слугу народа" политической партией, а не просто движением по избранию президента. Команда Зеленского, кажется, понимает это и начала позиционировать партию как откровенно центристскую, беря лучшее из принципов либерализма свободного рынка и социал-демократической идеологии. Благодаря партийной идентичности и твердому набору принципов, депутаты Зеленского с меньшей вероятностью попадут под влияние олигархов и их денег.





Во-вторых, Зеленский должен выполнить свое обещание прекратить войну с Россией и поддерживаемыми ею боевиками как можно скорее. Он должен принять реальность: проведение выборов на оккупированных территориях будет невозможным, пока Россия посылает снайперов, чтобы убивать украинских солдат, заполняет ключевые административные должности российскими чиновниками, расширяет раздачу российских паспортов в Донбассе, а также набирает и обучает жителей области для российских спецслужб. Вместо этого он должен удвоить усилия, чтобы бросить вызов российской оккупации в международных судах, активизировать общение с украинцами, живущими под властью России через средства массовой информации и укрепить военный потенциал Украины. Он также должен отказаться от своих бесконечных попыток убедить Путина, которые большинство украинских интеллектуалов, ветеранов войны и представителей гражданского общества в лучшем случае считают наивными и откровенно предательскими в худшем.





В-третьих, несмотря на продолжающийся умеренный экономический рост, Украине нужен переломный момент, чтобы перезарядить и ускорить экономику. Одной из важнейших реформ может стать создание мощного экономического арбитражного суда, для которого министерство юстиции в настоящее время готовит законопроект. Такой суд – возможно, укомплектованный опытными, незапятнанными судьями с Запада – будет обладать широкими полномочиями по обеспечению соблюдения контрактов и защиты прав собственности, что является необходимым условием для любого бума иностранных инвестиций.





Реализация всех этих подходов (большинство из которых обсуждается внутри правительства, парламента и президентской команды) потребует скоординированной систематизированной реакции.





Шансы Зеленского, если он ими воспользуется, все еще неплохие. Несмотря на его ошибки и атаки политических оппонентов, он все еще может рассчитывать на широкую поддержку украинцев. Его рейтинг, хотя уже не составляет 74%, как несколько месяцев назад, в феврале все еще был на уровне приличных 49%. И одним из признаков того, что Зеленский серьезно относится к усилению своего президентства, является его решение 11 февраля отстранить от должности руководителя своего аппарата Андрея Богдана, связанного с Коломойским. Ермак, который его заменил, имеет опыт ведения переговоров от имени Украины с администрациями Владимира Путина и Дональда Трампа, что, похоже, свидетельствует о серьезных намерениях Киева.





2020 год станет определяющим для президентства Зеленского, заключает издание. Если он будет продолжать действовать как раньше, то столкнется с растущими препятствиями, уменьшением своей поддержки и провалом попыток по-настоящему реформировать Украину. Если же он переориентирует свою администрацию и сделает все правильно, у него есть шанс не только сохранить личную популярность, но и занять должное место в истории – как самый успешный президент Украины после провозглашения ею независимости.