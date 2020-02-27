ОАЦ определил показатели ущерба национальным интересам страны

Соответствующий приказ опубликован 27 февраля на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 14 марта 2020 года. Всего ОАЦ определил 17 показателей уровня вероятного вреда, передает belsat.eu





В политической сфере:





- вред репутации Беларуси на международной арене, который приводит к снижению уровня и интенсивности политического диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами в двустороннем, региональном либо в глобальном формате и (или) вызывает экономический ущерб, в том числе в виде санкций, удорожания привлекаемых кредитно-финансовых ресурсов, снижения инвестиционной привлекательности страны,





- затруднений при приобретении или проведении иных операций с лицензионной продукцией





и (или) определенными видами товаров.





В экономической сфере:





- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, которые приводят к экономическому ущербу в размере более 100 000 базовых величин (2,7 млн ​​рублей);





- невозможность осуществления безналичных межбанковских расчетов в белорусских рублях (на период более двух часов), невозможность осуществления процессинга по операциям в белорусских рублях (более 60% карточек на период более двух часов),





- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации энергетических объектов, железнодорожного транспорта (более 50% длины железной дороги).









В социальной сфере:





- прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения (водо, – газо, – тепло, – энергоснабжение, водоотведение) – в случае, если нарушается обеспечение жизнедеятельности более 50 тысяч человек;





- несанкционированный доступ к информации о частной жизни физического лица и персональным данным более 500 тысяч человек.





В информационной сфере:





- отсутствие доступа к государственным печатным, сетевым, телевизионным средствам массовой информации (более чем у 100 тысяч человек);





- нарушение предоставления операторам электросвязи доступа к Интернет.





В экологической сфере:





- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, обеспечивающего функционирование производства и (или) технологических процессов при осуществлении деятельности, отнесенной к экологически опасной – когда было оказано вредное воздействие на окружающую среду и (или) ущерб (в том числе с учетом средств, затраченных на ликвидацию последствий) составляют более 10 000 базовых величин (270 тысяч рублей),





а также в случае угрозы здоровью или гибели более 100 человек; или если продолжительность вредного воздействия составила более 12 часов.