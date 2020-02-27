ОАЦ определил показатели ущерба национальным интересам страны
Оперативно-аналитический центр при президенте (ОАЦ) определил показатели уровня вероятного ущерба национальным интересам Беларуси в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и других сферах в случае возникновения угроз информационной безопасности.
Соответствующий приказ опубликован 27 февраля на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 14 марта 2020 года. Всего ОАЦ определил 17 показателей уровня вероятного вреда, передает belsat.eu
В политической сфере:
- вред репутации Беларуси на международной арене, который приводит к снижению уровня и интенсивности политического диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами в двустороннем, региональном либо в глобальном формате и (или) вызывает экономический ущерб, в том числе в виде санкций, удорожания привлекаемых кредитно-финансовых ресурсов, снижения инвестиционной привлекательности страны,
- затруднений при приобретении или проведении иных операций с лицензионной продукцией
и (или) определенными видами товаров.
В экономической сфере:
- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, которые приводят к экономическому ущербу в размере более 100 000 базовых величин (2,7 млн рублей);
- невозможность осуществления безналичных межбанковских расчетов в белорусских рублях (на период более двух часов), невозможность осуществления процессинга по операциям в белорусских рублях (более 60% карточек на период более двух часов),
- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации энергетических объектов, железнодорожного транспорта (более 50% длины железной дороги).
В социальной сфере:
- прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения (водо, – газо, – тепло, – энергоснабжение, водоотведение) – в случае, если нарушается обеспечение жизнедеятельности более 50 тысяч человек;
- несанкционированный доступ к информации о частной жизни физического лица и персональным данным более 500 тысяч человек.
В информационной сфере:
- отсутствие доступа к государственным печатным, сетевым, телевизионным средствам массовой информации (более чем у 100 тысяч человек);
- нарушение предоставления операторам электросвязи доступа к Интернет.
В экологической сфере:
- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, обеспечивающего функционирование производства и (или) технологических процессов при осуществлении деятельности, отнесенной к экологически опасной – когда было оказано вредное воздействие на окружающую среду и (или) ущерб (в том числе с учетом средств, затраченных на ликвидацию последствий) составляют более 10 000 базовых величин (270 тысяч рублей),
а также в случае угрозы здоровью или гибели более 100 человек; или если продолжительность вредного воздействия составила более 12 часов.
14:58 27/02/2020
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