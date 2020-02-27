+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ОАЦ определил показатели ущерба национальным интересам страны

Оперативно-аналитический центр при президенте (ОАЦ) определил показатели уровня вероятного ущерба национальным интересам Беларуси в политической, экономической, социальной, информационной, экологической и других сферах в случае возникновения угроз информационной безопасности.

Соответствующий приказ опубликован 27 февраля на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 14 марта 2020 года. Всего ОАЦ определил 17 показателей уровня вероятного вреда, передает belsat.eu

В политической сфере: 

- вред репутации Беларуси на международной арене, который приводит к снижению уровня и интенсивности политического диалога и сотрудничества с зарубежными партнерами в двустороннем, региональном либо в глобальном формате и (или) вызывает экономический ущерб, в том числе в виде санкций, удорожания привлекаемых кредитно-финансовых ресурсов, снижения инвестиционной привлекательности страны,

- затруднений при приобретении или проведении иных операций с лицензионной продукцией

и (или) определенными видами товаров.

В экономической сфере: 

- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, которые приводят к экономическому ущербу в размере более 100 000 базовых величин (2,7 млн ​​рублей); 

- невозможность осуществления безналичных межбанковских расчетов в белорусских рублях (на период более двух часов), невозможность осуществления процессинга по операциям в белорусских рублях (более 60% карточек на период более двух часов), 

- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации энергетических объектов, железнодорожного транспорта (более 50% длины железной дороги).


В социальной сфере: 

- прекращение или нарушение функционирования объектов обеспечения жизнедеятельности населения (водо, – газо, – тепло, – энергоснабжение, водоотведение) – в случае, если нарушается обеспечение жизнедеятельности более 50 тысяч человек;

- несанкционированный доступ к информации о частной жизни физического лица и персональным данным более 500 тысяч человек.

В информационной сфере: 

- отсутствие доступа к государственным печатным, сетевым, телевизионным средствам массовой информации (более чем у 100 тысяч человек); 

- нарушение предоставления операторам электросвязи доступа к Интернет.

В экологической сфере: 

- прекращение или нарушение функционирования объекта информатизации, обеспечивающего функционирование производства и (или) технологических процессов при осуществлении деятельности, отнесенной к экологически опасной – когда было оказано вредное воздействие на окружающую среду и (или) ущерб (в том числе с учетом средств, затраченных на ликвидацию последствий) составляют более 10 000 базовых величин (270 тысяч рублей), 

а также в случае угрозы здоровью или гибели более 100 человек; или если продолжительность вредного воздействия составила более 12 часов.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
О РАЗНЫХ КОНСТИТУЦИЯХ
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru