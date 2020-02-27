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Матвиенко едет в Беларусь поговорить о "наследии Великой победы"

Делегация верхней палаты российского парламента во главе со спикером Валентиной Матвиенко посетит Беларусь с официальным визитом 5-6 марта.

архивное фото

В первый день визита Валентина Матвиенко встретится с главой Совета республики коллегой Натальей Кочановой. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах.

Затем спикеры верхних палат парламентов Беларуси и РФ примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов.

"Кроме того, запланирована встреча Валентины Матвиенко с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.

На второй день запланировано совместное посещение спикерами мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.

Очередной региональный форум двух стран состоится этой осенью в Минске и на территории Минской области, а главной темой мероприятия станет – "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
Источник: sputnik.by
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