Матвиенко едет в Беларусь поговорить о "наследии Великой победы"
Делегация верхней палаты российского парламента во главе со спикером Валентиной Матвиенко посетит Беларусь с официальным визитом 5-6 марта.
архивное фото
В первый день визита Валентина Матвиенко встретится с главой Совета республики коллегой Натальей Кочановой. Переговоры пройдут в узком и расширенном форматах.
Затем спикеры верхних палат парламентов Беларуси и РФ примут участие в заседании оргкомитета по подготовке и проведению VII Форума регионов.
"Кроме того, запланирована встреча Валентины Матвиенко с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко.
На второй день запланировано совместное посещение спикерами мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны.
Очередной региональный форум двух стран состоится этой осенью в Минске и на территории Минской области, а главной темой мероприятия станет – "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России".
Источник: sputnik.by
11:58 27/02/2020
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