Лукашенко "наехал" на главу МВД. В чем причина?

Разное отношение Лукашенко к главам МВД и КГБ

Кадровые решения по руководству МВД и КГБ 26 февраля Александр Лукашенко принял в необычном формате. В его кабинет пригласили не только главу Администрации президента и силовиков, которым предстояло повышение, но и руководителей двух ведомств.





Причем Юрий Караев неожиданно стал объектом для критики со стороны Лукашенко. Тот заявил, что недавно новый министр предложил на одну из руководящих должностей выходца из родных для него внутренних войск.





«Я не терплю, когда начальник идет и за собой тащит тех, с кем он где-то работал. Так не должно быть», – отметил руководитель страны.





Но впечатлила не только эта критика. Если во время встречи к председателю КГБ Валерию Вакульчику Лукашенко обращался на «вы», то беседуя со стоявшим рядом по стойке смирно главой МВД, он переходил порой на «ты».





Например, в одном из эпизодов, как следует из видеосюжетов, Лукашенко так обратился к министру Караеву:





«Чтобы не было круговой поруки. Я не подозреваю тебя в чем-то. Но у меня сразу вопрос: неужели только во внутренних войсках есть кадры?»





В другом эпизоде Лукашенко словно отвел Караеву второстепенную роль по сравнению с председателем КГБ: «Почему я вас, Валерий Палыч, пригласил с министром?»





Кроме того, судя по многочисленным видеокадрам со встречи Лукашенко запросто называл главу МВД Юрием, забывая упомянуть его отчество Хаджимуратович.





Из-за Лукашенко Департамент охраны остается без начальника





Какой была реакция Караева на критику Лукашенко о том, что он продвигает на высокие должности своих знакомых? Министр ответил, что из внутренних войск он предлагал кандидатуру только на пост начальника Департамента охраны МВД.









В декабре занимавший эту должность Сергей Хоменко был повышен до заместителя министра. Из диалога Лукашенко и Караева можно сделать вывод, что Лукашенко отказал главе МВД в утверждении предложенного варианта, что является необычной ситуацией.





Как итог пост начальника Департамента охраны пустует уже несколько месяцев.





Караев также отметил, что кроме Геннадия Казакевича других кандидатур (иными словами – из внутренних войск) на должность своего первого зама он не предлагал. Лукашенко этот вариант утвердил, но, можно сказать, со скрипом.





Руководитель страны прилюдно устроил Казакевичу чуть ли не допрос, высшей точкой которого было высказывание: «Вы достаточно здесь профессиональны? Извините за то, что я задаю вам его (вопрос)».





В чем министр Караев на самом деле провинился перед Лукашенко?





Трудно поверить, что из-за единичного случая по «протаскиванию» выходца из внутренних войск на новый высокопоставленный пост Лукашенко ополчился на главу МВД и решил устроить ему прилюдную выволочку. Хотя бы потому, что руководитель страны старается быть с силовиками в хороших отношениях.





В отличие от чиновников, которым Лукашенко любит устраивать разносы, руководителей правоохранительных структур он часто хвалит. Например, бывшего министра Игоря Шуневича руководитель страны начал критиковать только в последний, седьмой, год пребывания на посту.





Караев же попал под огонь критики по истечении всего лишь полугода работы главой МВД. Так чем тогда можно объяснить внезапную перемену в линии поведения Лукашенко?





Для ответа на этот вопрос можно вспомнить ситуацию с изменением отношения руководителя страны к Сергею Румасу. Уже спустя первые месяцы его работы на посту премьер-министра Лукашенко начал его критиковать, а госСМИ стали освещать деятельность главы правительства по минимуму.





Дело было в том, что Румас быстро стал набирать популярность в обществе, а Лукашенко этого допустить никак не мог.





Юрий Караев не извлек урок из этой истории, поскольку до прошлого года не имел политического опыта и был далек от этой сферы.





Став министром, он стал выступать в прессе со словами, что отношение милиции к гражданам должно измениться в лучшую сторону, и на личном примере пытался придать правоохранителям позитивный имидж. Караев даже заявил, что читает независимые СМИ.









Как известно, Лукашенко считает, что политик в стране должен быть только один. Возможно, поэтому и решил «разоблачить» претендовавшего на симпатии в обществе силовика.