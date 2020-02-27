+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Карбалевич: Недоразумение вызвала противоречивая позиция европейцев

Политический обозреватель прокомментировал скандальную отмену встречи делегации Европарламента и депутатов Палаты представителей.



Встречу отменили за 15 минут до ее предполагаемого начала по инициативе европейской стороны. Источник в Палате представителей в интервью БелаПАН назвал поведение европарламентариев экзотическим и безнравственным.

Позже литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс пояснил, что их пригласили в белорусский парламент, а договоренность была о нейтральной территории. 

По его словам, Европарламент не признал итоги белорусских парламентских выборов, поэтому выбранное белорусской стороной место встречи является для евродепутатов неприемлемым.

— Конфликтная ситуация в значительной мере обусловлена тем, что позиции Европейского союза и Европарламента в частности достаточно противоречивые, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. — С одной стороны, они готовы встречаться с депутатами, полномочия которых вроде как не признают. С другой стороны, они не готовы встречаться именно на территории самого парламента.


Эксперт напомнил, что парламентарии многих европейских стран имеют активные контакты с белорусским парламентом, парламентские делегации приезжают в Беларусь, и белорусские депутаты тоже ездят в Европу.

— То есть на уровне двусторонних отношений особых проблем нет. Противоречивая позиция европейцев и вызвала такое недоразумение. Думаю, что это будет встречаться и дальше, — подвел итог Карбалевич.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru