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Мекку закрыли для паломников - коронавирус

Власти Саудовской Аравии решили временно закрыть въезд в Мекку и Медину для паломников-мусульман из-за эпидемии коронавируса. Такое заявление опубликовал МИД страны в Twitter.

«Въезд в королевство с целью умры (малого паломничества — прим. ред.) и посещения Мечети Пророка приостановлен <...> Королевство возобновит работу по борьбе с коронавирусом», — говорится в сообщении.

МИД отмечает, что въезд по туристическим визам будет также приостановлен для тех, кто приезжает из стран, охваченных вспышкой эпидемии. Вернувшиеся из-за рубежа граждане будут проходить тщательную проверку.

По последним данным, в общей сложности в мире заболели новым типом коронавируса около 82,1 тысячи человек. Из них более 2,8 тысячи скончались, а свыше 32,8 тысячи — излечились. 

Помимо Китая, где впервые выявили вирус, случаи заболевания COVID-19 зафиксированы более чем в 40 странах мира.
Источник: lenta.ru
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