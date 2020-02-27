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Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника

Президент России Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин рассказал, что ему предлагали использовать двойника
"[Идея] возникала, но я отказался от двойников, - отметил он. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом". По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.

Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете. Но и 20 лет назад он вызывал интерес у граждан. Так, 24 декабря 2001 года вопрос об этом Владимиру Путину задала жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР.

Женщина предположила, что двойник помог бы президенту успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Тогда президент ответил, что двойника у него нет. Другой похожий случай произошел в Сочи в августе 2009 года, когда Путин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после рабочей встречи решили погулять по набережной среди жителей и гостей города. Увидев их, одна женщина предположила, что на прогулку вышли не президент и премьер, а их двойники. "Нет, не двойники, вполне живые", - с улыбкой ответил ей Медведев.
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