Отчет БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Беларуси будет опубликован в марте
Итоговый отчет БДИПЧ ОБСЕ о парламентских выборах в Беларуси будет опубликован в начале марта, сообщила журналистам директор данной организации Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
Директор прибыла в Минске в среду для участия в конференции по вопроса процессуального права. В минувшую среду она встречалась с председателем Верховного суда Валентином Сукало, представителями гражданского общества, белорусских министерств и ведомств.
"Мы планируем опубликовать итоговый отчет о (парламентских -Прим.) выборах на следующей неделе",- сказала директор БДИПЧ ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что итоговый отчет БДИПЧ ОБСЕ планировали опубликовать в январе, так как обычно подготовка этого документа занимает 4-8 недель.
Представители ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ находились в Беларуси с краткосрочной миссией - наблюдали за ходом голосования. Позже миссия наблюдателей заявила, что прошедшие в Беларуси парламентские выборы не соответствовали международным стандартам демократических выборов.
В свою очередь министр иностранных дел Владимир Макей по этому поводу отметил, что необходим комплексный подход к анализу ситуации, который учитывал бы не только выявленные недостатки, но и положительные моменты, существующие в стране.
10:05 27/02/2020
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