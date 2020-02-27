Отчет БДИПЧ ОБСЕ о выборах в Беларуси будет опубликован в марте

Директор прибыла в Минске в среду для участия в конференции по вопроса процессуального права. В минувшую среду она встречалась с председателем Верховного суда Валентином Сукало, представителями гражданского общества, белорусских министерств и ведомств.





"Мы планируем опубликовать итоговый отчет о (парламентских -Прим.) выборах на следующей неделе",- сказала директор БДИПЧ ОБСЕ.





Ранее сообщалось, что итоговый отчет БДИПЧ ОБСЕ планировали опубликовать в январе, так как обычно подготовка этого документа занимает 4-8 недель.





Представители ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ находились в Беларуси с краткосрочной миссией - наблюдали за ходом голосования. Позже миссия наблюдателей заявила, что прошедшие в Беларуси парламентские выборы не соответствовали международным стандартам демократических выборов.





В свою очередь министр иностранных дел Владимир Макей по этому поводу отметил, что необходим комплексный подход к анализу ситуации, который учитывал бы не только выявленные недостатки, но и положительные моменты, существующие в стране.











