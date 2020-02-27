Поведение подозреваемых усложняет расследование, сетуют в МВД.





"Речь идет об отказе Яны Дугарь от дачи показаний в ходе допроса в качестве подозреваемой и проведения ряда экспертиз – почерковедческой и судебно-психиатрической. Что касается других подозреваемых: Андрей Антоненко отказался от проведения следственного эксперимента и дачи показаний в ходе допроса, а Юлия Кузьменко – от прохождения судебно-медицинской и габитоскопической (портретной. – "ГОРДОН") экспертиз. Кроме того, Антоненко и Кузьменко отказались от одновременного допроса", – отмечается в сообщении.





Кроме того, следователи обращают внимание, что все трое подозреваемых отказались от интервьюирования с использованием полиграфа; при этом Дугарь ранее участвовала в таком исследовании, инициированном стороной защиты, а Кузьменко давала согласие на его проведение.





Всего в деле назначено 32 экспертизы, уточнили в министерстве.





Напомним, что основатель сайта "Белорусски партизан" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины.