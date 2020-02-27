Об этом представителя семьи Захаренко – Олега Волчека уведомил начальник отдела Следственного комитета Юрий Варавко.





- Если продлевают сроки расследования, то это говорит о том, что ведутся определенные следственно-оперативные мероприятия. Я уверен, что не реагировать на заявления бывшего бойца СОБР Юрия Гаравского просто невозможно, так как есть свидетельские показания подозреваемого в нескольких убийствах граждан, с раскладом всех обстоятельств подготовки и осуществления данных преступлений против лидеров оппозиции, с указанием на конкретных лиц, которые сейчас находятся в Беларуси, – говорит руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», доверенное лицо семьи Юрия Захаренко.





- Ещё раз подчеркиваю, что следователям укрыть данные обстоятельства уголовных дел будет невозможно, поскольку эти дела находятся на контроле не только беларуской общественности, но и таких влиятельныхорганизаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС. Тем более, сейчас Минску нужна помощь и поддержка ЕС и США, – отметил правозащитник.









СПРАВКА.





Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, который после отставки пытался объединить бывших и действующих офицеров силовых структур, стал первой жертвой «эскадронов смерти». Политика похитили 7 мая 1999 года рядом с собственным домом…





Только 17 сентября 1999 года возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса. Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.





Отведенные законом на расследование 15 лет истекли 7 мая 2014 года, поэтому дело об исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко подлежит прекращению по срокам давности.





1 августа 2016 года Мингорсуд отказал в удовлетворении жалобы 92-летней Ульяны Захаренко, матери экс-главы МВД Юрия Захаренко, о признании сына умершим. На протяжении 13 лет этим же занимается и жена исчезнувшего политика Ольга Захаренко.





Последний раз расследование приостанавливалось в декабре 2018 года.





Расследование дела было возобновлено 18 декабря прошлого года – на второй день после разоблачительных признаний Юрия Гаравского.





Предварительное расследование по делу об исчезновении Юрия Захаренко продлено до 18 февраля 2020 года.







