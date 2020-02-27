+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Дело Захаренко: “Минску нужна помощь и поддержка ЕС и США”. Следствие продлено

Предварительное расследование по уголовному делу о насильственном исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко продлен до 18 марта 2020 года.

Дело Захаренко: “Минску нужна помощь и поддержка ЕС и США”. Следствие продлено
фото из открытого доступа
Об этом представителя семьи Захаренко – Олега Волчека уведомил начальник отдела Следственного комитета Юрий Варавко.

- Если продлевают сроки расследования, то это говорит о том, что ведутся определенные следственно-оперативные мероприятия. Я уверен, что не реагировать на заявления бывшего бойца СОБР Юрия Гаравского просто невозможно, так как есть свидетельские показания подозреваемого в нескольких убийствах граждан, с раскладом всех обстоятельств подготовки и осуществления данных преступлений против лидеров оппозиции, с указанием на конкретных лиц, которые сейчас находятся в Беларуси, – говорит руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», доверенное лицо семьи Юрия Захаренко.

- Ещё раз подчеркиваю, что следователям укрыть данные обстоятельства уголовных дел будет невозможно, поскольку эти дела находятся на контроле не только беларуской общественности, но и таких влиятельныхорганизаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС. Тем более, сейчас Минску нужна помощь и поддержка ЕС и США, – отметил правозащитник.


СПРАВКА. 

Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, который после отставки пытался объединить бывших и действующих офицеров силовых структур, стал первой жертвой «эскадронов смерти». Политика похитили 7 мая 1999 года рядом с собственным домом…

Только 17 сентября 1999 года возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 101 Уголовного кодекса. Свидетели похищения, которые были найдены не следственными органами, а общественной комиссией по поиску пропавшего генерала, утверждают, что Захаренко был насильственно увезен несколькими мужчинами.

Отведенные законом на расследование 15 лет истекли 7 мая 2014 года, поэтому дело об исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко подлежит прекращению по срокам давности.

1 августа 2016 года Мингорсуд отказал в удовлетворении жалобы 92-летней Ульяны Захаренко, матери экс-главы МВД Юрия Захаренко, о признании сына умершим. На протяжении 13 лет этим же занимается и жена исчезнувшего политика Ольга Захаренко.

Последний раз расследование приостанавливалось в декабре 2018 года.

Расследование дела было возобновлено 18 декабря прошлого года – на второй день после разоблачительных признаний Юрия Гаравского.

Предварительное расследование по делу об исчезновении Юрия Захаренко продлено до 18 февраля 2020 года.
Беларуская праўда
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
«Наша протянутая рука осталась пустой»
Алесь Бяляцкі
Блог Алеся Беляцкого. Тюрьма. Забытые люди....
Анатолий Лебедько
Крутой Разговор. Сколько у президента отелей,...
Игорь Масловский
Тыдзень роднай мовы
Тацяна Грачанікава
Знай свою историю: 23 февраля


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru