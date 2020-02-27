В среду столкновений в столице Индии не было, но ситуация остается напряженной, пишет Русская служба Би-би-си.





Власти направляют в районы, охваченные беспорядками, полицию и войска. Подобных событий в Дели не было уже несколько десятилетий.





Столкновения начались в воскресенье. По всей вероятности, их причиной стали угрозы Капила Мишры - одного из лидеров индуистской националистической партии "Бхаратия Джаната Парти", которая является в Индии правящей.

Мишра выступил на митинге своих сторонников и призвал их собраться в районе Дели, населенном в основном мусульманами, чтобы помешать проходившей там акции протеста против внесения изменений в закон о гражданстве.









Власти Индии предлагают предоставлять гражданство в ускоренном порядке беженцам и мигрантам из Пакистана и Бангладеш - но лишь при условии, что они не мусульмане. Одновременно с этим во многих штатах местным мусульманам предлагают доказать, что они в самом деле граждане Индии. Если им не удастся этого сделать, их ждет депортация.









Законопроект вызвал гнев членов мусульманской общины, которые начали проводить массовые акции протеста против дискриминации. Индийские власти отрицают, что нововведения направлены против мусульман, и настаивают, что новый порядок предоставления гражданства призван защитить меньшинства от преследований.





Первые сообщения о нападениях стали поступать вскоре после того, как Мишра заявил, что полиция должна в течение трех дней прекратить протесты мусульман - а если этого не произойдет, люди выйдут на улицы.

За последние три дня появилось множество фотографий и видеозаписей, на которых видно, как толпы, в основном состоящие из членов индуистской общины, избивают невооруженных людей, в том числе журналистов. По улицам города ходят группы мужчин, вооруженные арматурой, палками и камнями. Происходят столкновения между мусульманами и индуистами.





По данным местной больницы, где оказывают помощь пострадавшим, 189 человек получили ранения.

Последний раз беспорядки на религиозной почве произошли в Дели в 1984 году, когда индуисты нападали на сикхов. Тогда погибли более 3 тыс. человек.





Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в своем "Твиттере" к спокойствию и миру, добавив, что полиция восстанавливает порядок.





Беспорядки происходят в населенных преимущественно мусульманами районах на северо-востоке Дели. Доступ в эти районы ограничен.





Улицы там полны камней и разбитого стекла. Повсюду видны сожженные автомобили. Многие дома были сожжены.





Корреспондент Би-би-си сообщает, что многие местные жители покидают дома со своим имуществом, опасаясь эскалации насилия.

Многие, в том числе журналисты, сообщают о группах людей, которые требовали от прохожих сказать, какую религию они исповедуют. Один из фотожурналистов рассказал, что его заставили спустить трусы, чтобы продемонстрировать, что он не обрезан, и, соответственно, не мусульманин. Подобное происходило и во время предыдущих столкновений в Индии на религиозной почве.





Власти страны утверждают, что берут ситуацию в Дели под контроль и отправляют нужное количество военных и полиции в районы, где происходили столкновения.





Фото: REUTERS, image caption, AFP



