После месяца ареста активиста Алеся Круткина осудили еще на 15 суток
26 февраля полоцкий активист Алесь Круткин должен выйти на свободу после 30-суточного ареста. Однако в этот же день он позвонил своей матери из Лепеля и попросил связаться с адвокатом.
Парень сообщил, что на него составили новый административный протокол за какие-то январские события, пишет правозащитный сайт "Весна".
В результате адвокат узнал, что в среду над активистом состоялся новый суд, который присудил ему еще 15 суток ареста.
Предыдущий 15-суточный срок Круткин отбывал в витебском изоляторе временного содержания. Его вместе с Натальей Спиридоновой 12 февраля осудили за расклейку листовок на административных зданиях. Спиридонову оштрафовали (810 рублей, или 30 базовых величин), а Круткина отправили под арест. Во время суда он объявил голодовку.
До этого парень отбывал 15-суточный арест за участие в декабрьской акции в поддержку независимости Беларуси.
21:26 26/02/2020
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