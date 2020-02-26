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Белорусские правозащитники встретились с директором БДИПЧ ОБСЕ

Во время беседы было обсуждено положение с правами человека в Беларуси.

Встреча директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир с белорусскими правозащитниками состоялась 26 февраля в Минске, передает «Весна».

Во встрече приняли участие председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и председатель Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак.

Во время беседы было обсуждено положение с правами человека в Беларуси, отдельно были озвучены вопросы политических преследований, реализация права на распространение мнений, право на мирные собрания, наблюдение во время «выборов» и другие.

Правозащитники также высказались о необходимости в увеличении активности ОБСЕ в Беларуси.
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