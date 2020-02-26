В Бресте запретили 15 митингов на места для проведения митингов
Противники аккумуляторного завода хотели собраться, так как имеют сведения, что iPower собирается возобновлять работу.
Брестский райисполком запретил проведение 15 митингов против аккумуляторного завода iPower, пишет Радио Свобода со ссылкой на БелаПАН . Заявители планировали акции 1-15 марта на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Прибужье».В 2014 году этот стадион был определен властями как «постоянное место для проведения митингов» — решение об этом опубликовано на сайте райисполкома.Как говорит правозащитник Роман Кисляк, митинги противникам аккумуляторного завода там не позволяли и раньше: запретили 29 акций, «создавали видимость ремонта». Теперь же стадион якобы просто исключили из списка, но если сделали так, то тайно — нового решения по поводу списка разрешенных мест не публиковали в открытых источниках, а на сайте исполкома оставили решение 2014 году.Брестчанам за все время противостояния аккумуляторных завода позволили только один митинг (29 апреля 2018 года собрались около двух тысяч человек), а запретили 253 митинги, 12 пикетов и 16 демонстраций. Брестчане, однако, уже два года — от 25 февраля 2018-го — собираются каждое воскресенье на центральной площади и «кормят голубей» в знак протеста против завода.
20:35 26/02/2020
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