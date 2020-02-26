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За 15 минут до начала. Депутаты Европарламента отказались встречаться с белорусскими "палаточниками"

Отменена запланированная 26 февраля в Палате представителей встреча делегации Европарламента с белорусскими депутатами. Она не состоится по инициативе европейской стороны, сообщил журналистам председатель постоянной комиссии по международным делам нижней палаты Андрей Савиных.

За 15 минут до начала. Депутаты Европарламента отказались встречаться с белорусскими "палаточниками"
«С сожалением вынужден сообщить, что встреча, которая была запланирована с делегацией Европарламента, не состоится, — сказал Савиных. — Встреча не будет проведена по вине европейской стороны».

По его словам, белорусские депутаты «были готовы к диалогу в контексте наших традиционных ценностей в белорусской внешней политике».

«Мы всегда выступаем за взаимовыгодный и открытый диалог, — подчеркнул Савиных. — К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Ну что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-нибудь наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода».

БелаПАН не удалось получить оперативный комментарий в представительстве Евросоюза о причинах отмены этой встречи.

Источник в Палате представителей сообщил БелаПАН, что белорусскую сторону об отмене встречи уведомили за 15 минут до ее предполагаемого начала. 

«Видимо, в последний момент взыграл старый стереотип, что раз не признали белорусский парламент, то не могут зайти на его территорию. Это экзотическое поведение, которое не укладывается в рамки здравого смысла, — отметил собеседник. — Отказываться от диалога, когда мы имеем развитие отношений с другими структурами по разным темам, выглядит безответственным».

Делегация Европарламента 24 февраля прибыла в Минск. В ее составе заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).

Цель визита, который продлится до 28 февраля, — ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.

В ходе визита запланированы встречи европарламентариев с представителями белорусских властей, политической оппозиции, аналитических центров и гражданского общества, студентами. В частности, евродепутаты уже провели переговоры в Министерстве экономики.


На встрече с журналистами 25 февраля Карин Карлсбро заявила, что у Беларуси и Евросоюза есть возможности для более глубокого развития отношений. Она напомнила, что новый состав Европарламента был избран в прошлом году. 

«Данный визит я расцениваю как ознакомительный в целях ознакомления с ситуацией в Беларуси и того, как можно улучшить наши отношения, — сказала евродепутат. — У нас сейчас есть возможности для более глубокого развития отношений между ЕС и Беларусью». 

По мнению парламентария, стороны могут активно развивать сотрудничество в трех важных областях: демократическое развитие, защита окружающей среды и климата, развитие торговли. «Права человека — очень важная тема для ЕС. И мы ее поднимаем в наших отношениях со всеми странами», — подчеркнула Карлсбро.
Источник: tut.by
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