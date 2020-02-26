«С сожалением вынужден сообщить, что встреча, которая была запланирована с делегацией Европарламента, не состоится, — сказал Савиных. — Встреча не будет проведена по вине европейской стороны».





По его словам, белорусские депутаты «были готовы к диалогу в контексте наших традиционных ценностей в белорусской внешней политике».





«Мы всегда выступаем за взаимовыгодный и открытый диалог, — подчеркнул Савиных. — К сожалению, сегодня наша протянутая рука осталась пустой. Ну что ж, мы в любом случае продолжим открытую политику. Будем надеяться, что когда-нибудь наши европейские партнеры поймут значимость и ценность такого подхода».





БелаПАН не удалось получить оперативный комментарий в представительстве Евросоюза о причинах отмены этой встречи.





Источник в Палате представителей сообщил БелаПАН, что белорусскую сторону об отмене встречи уведомили за 15 минут до ее предполагаемого начала.





«Видимо, в последний момент взыграл старый стереотип, что раз не признали белорусский парламент, то не могут зайти на его территорию. Это экзотическое поведение, которое не укладывается в рамки здравого смысла, — отметил собеседник. — Отказываться от диалога, когда мы имеем развитие отношений с другими структурами по разным темам, выглядит безответственным».





Делегация Европарламента 24 февраля прибыла в Минск. В ее составе заместители главы делегации Европарламента по связям с Беларусью Вальдемар Томашевски (Литва) и Карин Карлсбро (Швеция), а также постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс (Литва).





Цель визита, который продлится до 28 февраля, — ознакомление новоизбранных членов Европарламента с ситуацией в стране и основными направлениями сотрудничества между Евросоюзом и Беларусью.





В ходе визита запланированы встречи европарламентариев с представителями белорусских властей, политической оппозиции, аналитических центров и гражданского общества, студентами. В частности, евродепутаты уже провели переговоры в Министерстве экономики.









На встрече с журналистами 25 февраля Карин Карлсбро заявила, что у Беларуси и Евросоюза есть возможности для более глубокого развития отношений. Она напомнила, что новый состав Европарламента был избран в прошлом году.





«Данный визит я расцениваю как ознакомительный в целях ознакомления с ситуацией в Беларуси и того, как можно улучшить наши отношения, — сказала евродепутат. — У нас сейчас есть возможности для более глубокого развития отношений между ЕС и Беларусью».





По мнению парламентария, стороны могут активно развивать сотрудничество в трех важных областях: демократическое развитие, защита окружающей среды и климата, развитие торговли. «Права человека — очень важная тема для ЕС. И мы ее поднимаем в наших отношениях со всеми странами», — подчеркнула Карлсбро.



