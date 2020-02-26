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"Диктаторы сами выбирают свой трагический конец"

Хосни Мубарак прожил почти 91 год, почтенный возраст, не так ли. Он правил Египтом тридцать лет и умер не в тюрьме, а дома.


Наверное, в окружении родных и близких — так обычно бывает, так пишут. Правда неизвестно, были ли рядом с ним в эти минуты его два сына, которые после его свержения, были осуждены за коррупцию и расстрел протестующих «арабской весны», которые Мубарака и свергли.

Диктатора осудили, потом выпустили. И он жил-поживал себе, видимо внутренне критикуя неблагодарный народ, который вышвырнул его из власти. И действительно, тридцать лет Мубарак обеспечивал «стабильность», а ему вот чем отплатили.

Все диктаторы — сумасшедшие, скажу я вам. В какой-то момент времени, власть их «развращает» окончательно. Под термином «развращает», я имею в виду ту самую мысль, которая неизбежно, в какой-то фатальный для них момент, приходит к ним в голову — мысль о том, что ты и есть страна, а страна — это ты.

Мубарак — это Египет, Путин — это Россия, Каддафи — это Ливия, а Пол Пот — это Камбоджа. А потом — неизбежный крах! — либо виселица, либо доживание в полузабытьи с обидой на народ.

Конечно, придумываются всякие штучки, чтобы изменить неизбежность: например, если мы о России, то придуман вариант сделать диктатора пожизненным сенатором. Но это всё лишь скорлупа. 

На самом деле, главный секрет неизбежной расправы с любым живущим диктатором — это прижизненный демонтаж всего того, что он построил. 

И даже сто сенаторских постов и неприкосновенностей не спасают от осознания, что твой мир рушится — вышвыривают твоих людей, меняют твоё законодательство, выкидывают из Конституции удобные тебе статьи, продвигают чуждые тебе идеи.

Но это не всё! Главное, что ты уже не царь горы. Начинаются суды и иски по делам, от которых нет неприкосновенности — по уголовным делам. Ежедневно в парламент приходят прокуроры и требуют снять неприкосновенность для расследования уголовного дела. 

Не отстаёт и пресса — немедленно появляются свидетели твоих неприглядных дел, а имена твоих тщательно скрываемых детей на первых полосах. Да и всё ли правильно и законно делали твои дети — это большой вопрос. И не пора ли их привлечь к ответственности за нечто эдакое. 

Ты, диктатор, многим навредил за десятилетия у власти, а обиженные никуда не исчезли, сколько бы ты их не убивал и не сажал.

Остаётся одно — сидеть на троне, пока не протянешь ноги.

Но это только мечты — обязательно вспыхнет какая-то «арабская весна» и ты пойдёшь по тем кругам ада, которые строил для других.

В общем, диктаторы живут долго. Но бессмысленно.

Однако, не стоит жалеть их. Они сами выбирают свой трагический конец.
Матвей Ганапольский, Эхо Москвы
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