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26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Крыма - указ

Ежегодно в Украине 26 февраля будут отмечать день сопротивления оккупации Крыма и Севастополя.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 февраля, объявил об издании указа о Дне сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. Об этом он сказал на форуме Age of Crimea.

"В этот день ровно 6 лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сообщил президент.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто "его мечта как президента или позиция как гражданина Украины" и не просто общая мечта украинцев, а "это залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость".

Президент также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит.

Также Зеленский назвал возвращение Крыма частью национальной украинской идеи.
 
"Начать я хотел бы с простых, очевидных вещей - аксиом, не требующих доказательства: неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина. Наше общество может спорить по многим вопросам, но это не вызывает никаких ссор или сомнений, здесь украинцы на 100% едины. Следовательно возвращения Крыма - это бесспорная часть нашей национальной идеи. 

6 лет назад Россия аннексировала Крым. 6 лет наша жизнь изменилась: мы поняли, что живем в мире, где меморандумы, к сожалению, почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно лучших украинцев. На это направлены все наши усилия. 

Но это не значит, что Крым снимается с повестки или может стать ценой мира на Донбассе, мира в Украине. Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая не может решиться, к сожалению, завтра. Но есть вещи, которые мы можем и должны делать уже сегодня", - сказал президент.

 

Среди таких вещей он назвал поддержку граждан, живущих в Крыму или имеющих крымскую регистрацию. Кроме того, это освобождение политзаключенных и украинский язык в Крыму.
Источник: korrespondent.net
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