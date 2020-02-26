"Каждый из нас не хочет, чтобы наша жизнь проходила при одном правителе"
В Гомеле не все попали на встречу с Северинцем, поэтому смотрели её на мониторе
В Гомеле на встречу с оппозиционным политиком Павлом Северинцем из оргкомитета по созданию партии БХД пришло около 80 человек. Не все желающие попали в помещение и поэтому смотрели её на мониторе на другом этаже, сообщает bchd.info.
Напомним, Северинец собирается поучаствовать в президентских выборах 2020 года. Он надеется стать единым кандидатом от оппозиции.
На встрече Павел Северинец признался, что его корни на Гомельщине — в Речицком районе родился отец. Политик призвал собравшихся "сплотить силы, чтобы в 2020 году изменить Беларусь".
"Каждый из нас не хочет, чтобы наша жизнь проходила при одном правителе", — подчеркнул Северинец.
Источник: euroradio.fm
13:12 26/02/2020
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