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Станислав Зась летит в Ереван

Генеральный секретарь ОДКБ проведет переговоры с военно-политическим руководством Армении в Ереване.

Экс-секретарь Совбеза Беларуси в новой должности Генсека ОДКБ в среду посетит Армению с трехдневным визитом. Это его первый визит в качестве главы организации.

Как сообщается на сайте ОДКБ, в ходе визита запланирована встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном.

Также Зась проведет переговоры с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, главой Минобороны Давидом Тонояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спикером Национального собрания Араратом Мирзояном.

Напомним, из-за принципиальной позиции Армении предложенную Лукашенко кандидатуру Зася на новом посту утвердили лишь 28 ноября 2019 года на саммите в Бишкеке, хотя должность была вакантной больше года

В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
Источник: armeniasputnik.am
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