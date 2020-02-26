Станислав Зась летит в Ереван

Экс-секретарь Совбеза Беларуси в новой должности Генсека ОДКБ в среду посетит Армению с трехдневным визитом. Это его первый визит в качестве главы организации.





Как сообщается на сайте ОДКБ, в ходе визита запланирована встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном.





Также Зась проведет переговоры с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, главой Минобороны Давидом Тонояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спикером Национального собрания Араратом Мирзояном.





Напомним, из-за принципиальной позиции Армении предложенную Лукашенко кандидатуру Зася на новом посту утвердили лишь 28 ноября 2019 года на саммите в Бишкеке, хотя должность была вакантной больше года





В состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.











