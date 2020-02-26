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Правозащитнику принесли повестку в милицию прямо в больницу

Задержанному на выходных правозащитнику «Весны» и юристу профсоюза РЭП Александру Войтешику принесли повестку в милицию прямо в больницу.

Согласно повестке, Войтешику необходимо прийти 26 февраля в девять часов утра в Несвижский РОВД вероятно для составления протокола административного правонарушения.

"Пришли два участковых ко мне в палату и передали повестку. Я даже сделал им замечание, что они без халатов и бахил".

Инцидент с задержанием Александра Войтешика произошел на выходных в Несвиже, когда тот пришел на собрание агрокомбината "Снов" в качестве доверенного лица бывшего работника агрокомбината пенсионера Вячеслава Сырицы. 

Правозащитник планировал представлять интересы Сырицы, так как на этом собрании решали вопрос исключения его из агрокомбината и лишения звания почетного работника. 


Однако дружинники и милиция не захотели пропустить Войтешика в зал, хотя тот и имел при себе доверенность. Конфликт закончился задержанием правозащитника.

Александра Войтешик увезли в Несвижский РОВД, но оказалось, что изолятор временного содержания там на ремонте. Тогда милиционеры решили отвести задержанного в Слуцкий ИВС - 80 километров. 

Но в этот момент правозащитнику стало плохо, ему вызвали скорую и госпитализировали под конвоем в шесть человек. Из больницы Войтешика выписали 25 февраля.
Источник: spring96.org
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