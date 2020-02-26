По данным спецслужбы, подозреваемые хранили в тайнике на территории одного из заброшенных бомбоубежищ обрез охотничьего ружья. Также при нападении они намеревались использовать самодельные зажигательные смеси.





Подростки состояли «в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», утверждают в ФСБ.





В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству.









На видео, распространенном Центром общественных связей ФСБ, задержанные подростки дают признательные показания. Они заявили, что намеревались из мести напасть на школу в мае 2020 года и убить примерно 40 человек, передает meduza.io



