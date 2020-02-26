



Ранее Лукашенко выступал с угрозами в адрес Россельхознадзора и утверждал, что переориентирует поставки продуктов питания на китайский рынок в том случае, если Россия продолжит практику ограничений в отношении этой продукции. «Очевидцы как-то уже описывали скандал: Лукашенко обратился к Си Цзиньпину с аналогичной просьбой, но получил в ответ вежливые, но весьма ценные указания о том, что согласовывать эти вопросы лучше с Москвой напрямую», - отмечает политолог. Также Безпалько рассказал, что после этих переговоров белорусский лидер буквально потерял самообладание, в спешке покинул Китай и тем самым нарушил протокол.





Эксперт подчеркнул, что власти Китая очень тщательно и ограниченно допускают иностранных производителей на рынок продовольственных товаров. Нужно отметить, что ранее Лукашенко грозился Россельхознадзору полностью прекратить поставки молочной продукции в Россию и переориентироваться на китайский рынок. При этом многие эксперты с иронией отнеслись к этому заявлению.