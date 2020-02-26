И прошу, не надо никаких «Ну вы же понимаете!»

На международном уровне политик решил продолжить начатую стратегическую тяжбу о праве общественных объединений выдвигать своих представителей в депутаты, пишет gomelspring.org





Политик заявляет, что хочет жить в стране, в которой работает Конституция!

Суть поднятой проблемы в том, что Избирательный кодекс допускает выдвижение в кандидаты только от граждан, политических партий и трудовых коллективов. И хотя выдвижение кандидатов от общественных объединений в нашей стране прямо прописано и гарантировано Конституцией (статья 69), данная правовая коллизия не устранена до сих пор. В результате, на последних так называемых выборах претендентам в кандидаты от ОО «Рух за Свабоду» повсеместно было отказано в регистрации.









Как видим, белорусская Конституция гарантирует право выдвижения кандидатов в депутаты общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам, тем не менее, на практике жителю Гомеля было отказано в регистрации на основании избирательного кодекса. Иными словами, Конституция не работает?





Я тоже хочу жить в стране, где свято чтут и исполняют Конституцию! Кейс Валерия Слепухина является отличным примером того, куда и в какое место власть задвинула в текущий момент Основной Закон страны, нашу Конституцию. Я уже слышу голоса тех, кто скажет, Конституция – это декларация, а жить нужно по законам! Я слышу голоса тех, кто является сторонником теории, плох закон или хорош, но его все должны исполнять! Являясь противником такого подхода, задаю вопрос, почему эта теория не касается главного должностного лица страны – Президента?





Известно, что закон запрещает выносить на референдум вопросы, связанные с избранием и освобождением Президента Республики Беларусь. Это черным по-белому прописано в статье 112 Избирательного кодекса. Вот я и спрашиваю у поборников - законников, почему глава страны нарушил это предписание закона? Если кто забыл, напоминаю, на референдум 2004 года был вынесен вопрос, связанный с избранием и освобождением Президента! И по результату из Основного Закона страны исчезла норма, запрещающая одному и тому же лицу занимать президентскую должность более двух сроков подряд (статья 81 Конституции).





Леонид Судаленко. Женева-2018. Фото: Olga Salomatova





Я много раз перечитываю Конституцию в сегодняшней ее редакции и не нахожу нормы, которая освобождала бы главу страны от исполнения ее Законов! Мы все стали свидетелями, как гарант Конституции взял на себя ответственность за ее нарушение и вмиг стал пожизненным. И прошу, не надо никаких «Ну вы же понимаете!». Еще раз повторяю, такой нормы в Основном Законе нашей страны тоже нет…





Вот так пока и живем, если одному можно, почему этого нельзя другим? В том числе избирательным комиссия и судам, как это и произошло в случае с Валерием Слепухиным…





P.S. Президент вступает в должность после принесения Присяги следующего содержания: «Вступая в должность Президента Республики Беларусь, торжественно клянусь верно служить народу Республики Беларусь, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Республики Беларусь, свято и добросовестно исполнять возложенные на меня высокие обязанности» (статья 83 Конституции).







