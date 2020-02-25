Помпео: Россия сеет разногласия и недоверие среди граждан Беларуси

«Вмешательство в выборы со стороны России — проблема не только для США. Россия сеет разногласия и недоверие среди граждан США и других стран от Беларуси до Зимбабве», – заявил он, комментируя вмешательство России в выборы. Помпео заявил, что США предпримут ответные действия, если какая-либо страна будет вмешиваться в американские выборы.





Госсекретарь США посещал Беларусь с визитом в начале февраля. Он встретился с Александром Лукашенко, Владимиром Макеем и правозащитниками.