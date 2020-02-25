Помпео: Россия сеет разногласия и недоверие среди граждан Беларуси
Он заявил об этом на встрече с журналистами 25 февраля, пишет REFORM.by.
«Вмешательство в выборы со стороны России — проблема не только для США. Россия сеет разногласия и недоверие среди граждан США и других стран от Беларуси до Зимбабве», – заявил он, комментируя вмешательство России в выборы. Помпео заявил, что США предпримут ответные действия, если какая-либо страна будет вмешиваться в американские выборы.
Госсекретарь США посещал Беларусь с визитом в начале февраля. Он встретился с Александром Лукашенко, Владимиром Макеем и правозащитниками.
20:20 25/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.