Партия Позняка призвала создать движение за выборы без Лукашенко
Съезд Консервативно-Христианской партии - БНФ призвал создать движение за выборы без Александра Лукашенко. Об этом говорится в обращении партии по итогам 13-го съезда.
Главной причиной отсутствия смены власти в Беларуси партия Зенона Позняка называет паралич института выборов, который состоялся в 1996 году. События 24-летней давности КХП-БНФ cчитает «государственным переворотом», в результате которого система подчинилась абсолютной власти одного лица.
В обращении говорится, что законные методы смены власти ликвидированы.
«Общество практически отстранено от наблюдения за подсчетом голосов, за составлением протоколов голосования и составлением списков избирателей. Во время выборов режим организует принудительное голосование и принудительный, под страхом репрессий, загон людей на предварительное голосование, которое длится пять дней и не подконтрольно общественности».
КХП-БНФ считает, что решение этой проблемы возможно через общественное давление на власти, возможность которого гарантирует конституция. Партия призывает к «законной и справедливой борьбе».
Требования движения за демократические законные выборы следующие:
Неучастие А. Лукашенко в президентских выборах 2020 года.
Смена всего состава Центральной избирательной комиссии.
Отмена предварительного голосования.
Партия Позняка предлагает создавать отделения движения по всей Беларуси, которые потом объединятся в системное движение. Началом движения КХП-БНФ считает публикацию в сети указанного обращения.
20:09 25/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Президенты США приходят и уходят, а американское deep state остаётся. Недавний вояж Майка Помпео по российско-китайскому предбрюшью, вызвавший гнев и ярость в Пекине и Москве, был презентацией этим двум замечательным городам и миру новой внешнеполитической стратегии американского глубинного государства.