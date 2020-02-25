Партия Позняка призвала создать движение за выборы без Лукашенко

Главной причиной отсутствия смены власти в Беларуси партия Зенона Позняка называет паралич института выборов, который состоялся в 1996 году. События 24-летней давности КХП-БНФ cчитает «государственным переворотом», в результате которого система подчинилась абсолютной власти одного лица.





В обращении говорится, что законные методы смены власти ликвидированы.





«Общество практически отстранено от наблюдения за подсчетом голосов, за составлением протоколов голосования и составлением списков избирателей. Во время выборов режим организует принудительное голосование и принудительный, под страхом репрессий, загон людей на предварительное голосование, которое длится пять дней и не подконтрольно общественности».





КХП-БНФ считает, что решение этой проблемы возможно через общественное давление на власти, возможность которого гарантирует конституция. Партия призывает к «законной и справедливой борьбе».





Требования движения за демократические законные выборы следующие:





Неучастие А. Лукашенко в президентских выборах 2020 года.





Смена всего состава Центральной избирательной комиссии.





Отмена предварительного голосования.





Партия Позняка предлагает создавать отделения движения по всей Беларуси, которые потом объединятся в системное движение. Началом движения КХП-БНФ считает публикацию в сети указанного обращения.



