Анна Мирочник вырванную из беларуского политического контекста колонку о депутате Марии Василевич. Вчера репутационный технолог и PR-специалист написала вырванную из беларуского политического контекста колонку о депутате





Анна утверждает, что с тех пор, как Мария стала депутатом, беларусы коллективно травят девушку на ровном месте — просто из зависти к ее красоте, молодости и успеху. А она вообще-то не только красива, но и хорошо образована, владеет разговорным английским, желанием помогать людям и животным, и социальным капиталом, необходимым, чтобы это желание реализовать.





За фасад этого успеха автор колонки не заглядывает, не говорит о том, каким образом Мария к успеху пришла и ни разу не упоминает в тексте фамилию человека, с которым Василевич у большинства (не только) беларусов напрямую ассоциируется.









Мнение автора вызвало бурную реакцию в соцсетях. Депутаты, журналисты и активисты высмеяли «честный» успех Марии Василевич и объяснили, почему на самом деле он всех раздражает. The Village Беларусь собрал самые обоснованные и смешные мнения.





КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК: Вот пока страну будут доверять таким «успешным», загнивание и прозябание нам обеспечено. Она и ее писатели чуть что сбегут…





ТАРАС ТАРНАЛИЦКИЙ: Странно, что в тексте НИЧЕГО не сказано про совместные фоточки с АГЛ, которые породили ту самую травлю. Неужели попытка перепридумать миф о Василевич? Вот ни разу ни одного депутата белпарламента рядом с «телом №1» так часто не фиксировали на камеру. Думаете, совпадение? Не думаю.





А работа на телевидении наверное тоже досталась просто так, после окончания экономического университета? Как и депутатское кресло фактически сразу после окончания вуза, когда никакого практического опыта в решении вопросов у девушки не было.





IVAN KO: Позицию автора можно понять. Но в таком случае следовало бы быть полностью откровенной, раз такое дело. Если набрать в поисковике соответствующий запрос, то можно четко увидеть, что ситуация несколько (если не сказать более чем) отличается от описываемых автором молодых политиков других стран.





Ни у одного из них нет (как минимум) такого же разнообразного и местами неоднозначного, по степени близости, портфолио с главой государства, в котором они стали заниматься политической деятельностью. Имхо, именно этот факт стал основным и приоритетным фактором для сарказма и такого отношения к новоявленной депутатовке. При всех ее, наверняка, замечательных человеческих качествах — из песни слов не выкинешь.





АННА ЗЛАТКОВСКАЯ: Насчет травли — верно. Увы и ах, с этим сталкиваются многие, я в сети тоже с этим сталкивалась из-за одиозных моих статей. Но в данном случае неприязнь к Василевич, у меня лично не только к ней, а ко всем, кто лижет руки и жопу власти, прикидываясь при этом доброй овцой, да еще с нимбом благодетеля.





Поэтому, если честно, не пролила слезу на несчастную девушку, которая красиво без мыла лезет туда, где теплее. Каждый волен делать то, что ему хочется, но это и дает право другим осуждать и принимать то, что делает другой человек. Политические проститутки не всем по нраву, и это тоже право на мнение.









ІРЫНА ЛЕЎШЫНА: Василевич — публичная личность, поэтому она в центре внимания. Я не знаю ни одного человека, кого она раздражает из-за красоты и молодости. Просто умный и порядочный человек (без разницы женщина или мужчина) не станет якшаться с этой властью. А Василевич ой как якшается — и БРСМ, и балы, и арбузы… Поэтому делать ее героиней материала о коллективной травле точно не стоило бы. Не тот случай.





ОЛЬГА КАРАЧ: Но вы же понимаете, что обесцениваете женщин, которые добиваются успеха в политике, ставя их на один уровень с экскортницами и проституированными женщинами?





Давайте реально говорить, что если бы не протекция Лукашенко, то в парламент бы она не попала. Соответственно, ни в каких организациях она не была и никакие взгляды (позиции) не отстаивала. Как самостоятельная единица, без приложения к АГЛ, она не существует. И да, она в эскорте Лукашенко. А что Вас тут удивляет?





И она стала заниматься правами животных не по зову души (об этом говорят ее некоторые заявления), а потому что эта сфера ей кажется самой НЕполитизированной. И если права животных по каким-то причинам политизируются или не понравятся АГЛ, то права животных будут забыты.





Политик — это все-таки человек, у которого принципы есть. Могут не нравиться, но они есть.





Я стала депутатом Витебского горсовета и единственным представителем оппозиции там без обнимашек со старичками из облисполкома. И именно поэтому до сих пор люди благодарят меня за мою работу, потому что я защищала людей и решала их вопросы.





Поэтому не надо обесценивать мою работу и работу других таких же женщин такими, как Василевич. Не хочу морализаторствовать, она — взрослая женщина и сама пусть строит свою жизнь, но к политике она имеет такое же отношение, как я к балету. И не надо натягивать сову на глобус в этой ситуации. Эскортница — она и в палатке эскортница. Но зачем делать вид, что это не так?





SVETA SHYRVEL: Не читала, но что можно сказать в пользу человека без социального, профессионального, гражданского капитала? Как можно доверять такому человеку и ещё называть его политиком? Пустота. Да, и вопрос, а успех-то в чём?





ВИКТОР БОЙКО: Уважаемая А.М. с материалом о Марии Василевич! Ваш материал- заказная статья, с вашими доводами - один сплошной сюр!.. «Хорошее образование, разговорный английский», это вот и есть все ваши доводы?





Вы вообще в курсе, сколько у нас одаренных десятков тысяч девушек, с такими набором?





Вы серьезно думаете, что народ возмущен ее красотой? Да большинство адекватных людей (а у нас все же адекватные) только «ЗА», если молодое поколение добивается высот. И не важно, парень это или девушка. НО!





Естественным путем, а не с помощью «самизнаетекого»… Уважаемый (ая) автор материала А.М. , ответьте, вам не стыдно писать такой материал, прекрасно зная, каким путем М.В, «пришла к успеху»?





ЮЛИЯ ЗЛАТКОВСКАЯ: Она публичное лицо. Представитель власти. Если она будет выполнять свою заявленную программу, вопросов не возникнет. Пока она ее не выполняет. Вот и все.





Под любым возмущением надо уметь рассмотреть референс. А он в том, что конкретных действий, доказывающих существование наравне с внешностью еще и компетенций, нет. Может, мало времени прошло? Возможно. Но не травля это. Это отсутствие зрелой позиции, коммуникации и действий.





CATARINA ANDREEVA: Потрясающая чушь. Просто не нужно обниматься с Лукашенко и не станешь объектом злых комментариев. Люди не на Марию злятся, они видеть больше не могут ее партнера по танцам.





PAVEL FURS: В эпиграф можно вынести слова классика конъюктурщины «… а те, кто ее не любят, те просто ей завидуют». Ты так пишешь, как будто ее недолюбливают за то, что она стала Мисс Беларусь, а не за то, что была назначена в парламент за очень близкую (возможно неприлично близкую) связь с главой государства. Надеюсь тема «назначена/выбрана» достаточно очевидна, чтобы отдельно ее не разбирать?









КІРЫЛ АТАМАНЧЫК: Вы же понимаете, что людей задела не сама фигура Василевич, как человека, а «Василевич», как собирательный образ? Людям плевать на неё, поскольку девочка туда попала по распоряжению вышестоящих дядек, с которыми тусила.





Так по какой причине люди должны уважать её и ей подобных, да и в целом, всех «палаточников» (Василевич тут просто выступила символом произвола в избирательном процессе, как самый яркий пример)?





Это все равно, что уважать кумовство, коррупцию и плевать на свободные выборы в стране, а Избирательный кодекс воспринимать как туалетную бумагу. Жаль, что вы не поняли это и свели все почему-то к обычной «травле».





DZNITRYHORB: Анна, как вы считаете — Гитлера и Сталина тоже коллективно травят? Причем посмертно, что вообще за гранью?





ВЛАД ОСТРОВСКИЙ: А вообще эта статейка — дешевая и жалкая попытка обелить очередную фаворитку президента, списав всеобщую неприязнь на общественный сексизм.





Да, в Беларуси сексизм есть, даже много, но конкретной неприязни к молодым красивым девушкам с активной гражданской позицией нет, наоборот, все восхищаются такими девушками шутливо по привычке говоря «спортсменка, комсомолка, красавица».





Хорошим примером может быть Alana Mariam, которая просто своим участием в общественно-политической жизни Беларуси возвращает у меня ощущение причастности станы к европейскому культурному полю. Безусловно, она молодец не только из-за своей красивой внешности и некоторой экзотичности, но сейчас я привёл сравнение именно в контексте этой статьи о Василевич, а так, конечно, можно еще много абзацев написать о сравнении общественной деятельности каждой из них и закончить это все в духе «Молодежный Блок vs. БРСМ».





Короче говоря, я рад, что Василевич не единственная симпатичная девушка в стране, а есть немало других красавиц, которых очень любят и уважают, и которые обошлись без тесного общения с «первым лицом» беларуского государства.