



Андрея Юркова, передает ". И вот теперь Дрибинский районный суд отменил свое же решение о наложении штрафа за распространение экстремистских материалов на активиста движения «За Свободу», бывшего кандидата в депутаты Палаты представителей, передает Свабода ".





Он поставил смайлик «скучаю» под постом с изображением нацистской символики в «Одноклассниках». За это судья Борис Пигаль наказал активиста штрафом в 255 рублей (10 базовых величин).





По словам Юркова, 25 февраля судья Людмила Новикова посчитала, что его реакция на публикацию в социальной сети и составленный протокол об административном правонарушении появились раньше, чем Октябрьский районный суд Витебска признал изображение нацистской символики экстремистскими.





Решение Витебского суда вступило в силу 27 ноября 2019 года. Протокол оформили на Юркова 19 ноября.





Первый раз дело против активиста Дрибинский суд рассматривал 23 декабря 2019 года. 6 января 2020 года Могилевский областной суд посчитал, что оно не рассмотрено должным образом. Не была дана оценка контекста публикации, личности автора и последствий появления изображения в социальной сети.