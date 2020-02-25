Здравый смысл все-таки победил: суд отменил штраф за дизлайк в соцсетях
Андрей Юрков с Дрибинского района Могилевской области выразил негативное отношение к нацистскому режиму, поставив под постом в «Одноклассниках» грустный смайлик. За это его оштрафовали.
И вот теперь Дрибинский районный суд отменил свое же решение о наложении штрафа за распространение экстремистских материалов на активиста движения «За Свободу», бывшего кандидата в депутаты Палаты представителей Андрея Юркова, передает Свабода".
Он поставил смайлик «скучаю» под постом с изображением нацистской символики в «Одноклассниках». За это судья Борис Пигаль наказал активиста штрафом в 255 рублей (10 базовых величин).
По словам Юркова, 25 февраля судья Людмила Новикова посчитала, что его реакция на публикацию в социальной сети и составленный протокол об административном правонарушении появились раньше, чем Октябрьский районный суд Витебска признал изображение нацистской символики экстремистскими.
Решение Витебского суда вступило в силу 27 ноября 2019 года. Протокол оформили на Юркова 19 ноября.
Первый раз дело против активиста Дрибинский суд рассматривал 23 декабря 2019 года. 6 января 2020 года Могилевский областной суд посчитал, что оно не рассмотрено должным образом. Не была дана оценка контекста публикации, личности автора и последствий появления изображения в социальной сети.
16:18 25/02/2020
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