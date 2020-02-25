



Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием.





20 января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру. Во вторник в ереванском суде - первое заседание по делу против Саргсяна.





В этой связи сторонники бывшего президента собрались у здания суда. Прибыв на заседание, Саргсян подошел к сторонникам и поблагодарил их и призвал "вернуться домой, заняться своими повседневными делами, не забывая о безопасности Республики Армения". При этом он выказал надежду, что "в Армении пока остались судьи, для которых правосудие превыше всего"





Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну.





Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.









По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам.





Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам.





Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.