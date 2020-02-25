В Армении начался суд над обвиненным в коррупции экс-президентом страны
Бывший президент Армении Серж Саргсян призвал своих сторонников, собравшихся у здания суда в Ереване, где начинаются слушания по его делу, вернуться домой.
Ранее Спецследственная служба Армении предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием.
20 января следствие сообщило о завершении расследования и передаче материалов дела в прокуратуру. Во вторник в ереванском суде - первое заседание по делу против Саргсяна.
В этой связи сторонники бывшего президента собрались у здания суда. Прибыв на заседание, Саргсян подошел к сторонникам и поблагодарил их и призвал "вернуться домой, заняться своими повседневными делами, не забывая о безопасности Республики Армения". При этом он выказал надежду, что "в Армении пока остались судьи, для которых правосудие превыше всего"
Ранее в Специальной следственной службе сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну.
Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства Минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам.
Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам.
Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
Источник: ria.ru
15:14 25/02/2020
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