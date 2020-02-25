Bellingcat: офицер ГРУ был членом миссии РФ в ВТО в Швейцарии

Это утверждается в опубликованном во вторник совместном расследовании группы Bellingcat, швейцарского сайта Tamedia и российского The Insider, передает Свобода









Как говорится в расследовании, он недавно был объявлен в розыск под именем Георгий Горшков, однако в действительности его имя - Егор Гордиенко.





Утверждается, что он имеет дипломатический ранг третьего секретаря и, помимо попытки отравления Гебрева, участвовал и в других операциях ГРУ за рубежом, в том числе в сотрудничестве с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.





Емельян Гебрев был отравлен в 2015 году - предположительно тем же веществом "Новичок", что и впоследствии Скрипали. Егор Гордиенко (он же Георгий Горшков) был, как утверждается, одним из 8 человек, причастных к этому преступлению, причём, по всей видимости, играл в нём важную роль, так как попал в число троих россиян, объявленных недавно в розыск. ​





Утверждается, что человек с паспортом на имя Горшкова был в Болгарии вместе с Денисом Сергеевым (он же "Федотов") в апреле и мае 2015 года - в те дни, когда дважды предпринимались попытки покушения на Гебрева (он выжил после двух отравлений).





Как утверждается в расследовании, в действительности с паспортом на имя Горшкова за границу в 2010-2015 годах ездил Егор Гордиенко. Помимо прочего, он участвовал в аннексии Крыма, а в 2014 году получил квартиру в том же доме, что и Александр Мишкин, один из подозреваемых в отравлении Скрипалей.





После 2015 года Гордиенко вновь выезжал за границу с паспортом на своё имя, а с 2017 года служил в Швейцарии, будучи аккредитованным как член российской миссии при Всемирной торговой организации.





Кейт Рокуэлл, официальный представитель ВТО, подтвердил Tamedia, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году.





В расследовании утверждается, что он уехал из Женевы в спешке и сразу после этого явился в штаб-квартиру ГРУ. За день до его вылета из Женевы Bellingcat опубликовал расследование о деятельности предполагаемых отравителей Скрипалей в Европе.





Утверждается, что, будучи в Женеве, Гордиенко часто общался с Анатолием Чепигой ("Боширов"), Александром Мишкиным ("Петров") и Денисом Сергеевым.









Пресс-секретарь российской миссии заявила, что не имеет никакой информации о Гордиенко.





Прокуратура Болгарии на прошлой неделе опубликовала имена и фотографии трёх граждан России, которые обвиняются в покушении в 2015 году на трёх болгарских граждан. Россияне, названные как Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георгий Горшков, в течение многих лет выезжали за рубеж только по поддельным документам, заявляет болгарская прокуратура.​





В конце января прокуратура Болгарии подтвердила, что в день отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева у его офиса были замечены предполагаемые сотрудники ГРУ. Об этом же ранее сообщали The Insider и Bellingcat.



