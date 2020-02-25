Умер бывший президент Египта Хосни Мубарак
Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер во вторник в Каире на 92-м году жизни.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Al Youm as Sabia.
Официальной информации на этот счет пока нет.
13:56 25/02/2020
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