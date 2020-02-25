Все забавы Лукашенко и сколько мы за них платим

Наталья Эйсмонт насчитала 11 видов спорта, которыми он успевает заниматься: горные и беговые лыжи, футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, плавание, теннис, велоспорт, биатлон и, конечно, хоккей, передает У руководителя Беларуси Александра Лукашенко много хобби. Пресс-секретарьнасчитала 11 видов спорта, которыми он успевает заниматься: горные и беговые лыжи, футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, плавание, теннис, велоспорт, биатлон и, конечно, хоккей, передает Белсат





Откуда столько свободного времени и кто за все это платит?





«Он никогда не оставался на работе после часа дня. То есть он всегда приезжал где-то около 10, даже не в 9, встречался с какими-то людьми, которые у него в графике были поставлены, и уезжал. Это когда он появлялся на работе. А являлся он далеко не каждый день», – раскладывает рабочий день Лукашенко по полкам Александр Пласковицкий, бывший начальник управления Администрации президента.





Раньше президент 2-3 раза в неделю тренировался на льду Дворца спорта. Час аренды площадки стоит там 300 рублей. А единственный велотрек в городе вообще простым людям, не спортсменам, в аренду не сдается. Теперь он стал играть со своей командой в новой «Олимпик-арене» возле Дроздов.









«Граждане в демократических странах имеют право контролировать подобные вещи. Через выборы, через то, что должностное лицо, замеченное в коррупции или чрезмерных расходах, просто не будет избрано на следующий срок», – говорит Юрий Губаревич, председатель движения «За свободу».





«Олимпик-арена» – это база для президентского клуба. Кроме него, здесь разрешено заниматься детям-хоккеистам. Площадку также можно снять под корпоративный матч. Стоить это будет от 250 до 360 рублей в час. То есть тренировки Лукашенко трижды в неделю обходятся налогоплательщикам в 2000 долларов ежемесячно.





«Вечером скидваемся своими деньгами, снимаем, арендуем площадку и играем. Ну вот и вы так, люди не бедные в этой стране, могли бы это делать. Но Лукашенко делает это за счет бюджета и других налогоплательщиков», – возмущается политик Анатолий Лебедько.





Главные же потери от "президентского" хоккея – это более 20 ледовых дворцов в стране. Строительство арены в Барановичах, например, стоило бюджету 27 миллионов долларов, а «Минск-Арены» – 350 миллионов долларов.





И потери местных бюджетов продолжаются. Ведь это очень дорогие в содержании объекты. Ледовый дворец в Барановичах сам себя окупает только на 40%, а «Минск-Арена», которая принимает самые дорогие концерты, – окупается только на 70%.





А во сколько обходится стране «Рождественский хоккейный турнир», даже за 16 лет выяснить не удалось. «Арена» принимает турнир бесплатно, живут и питаются спортсмены за счет городского бюджета.





«Это нужно покормить, разместить, сделать для них культурную программу, надо каждому дать подарок, чтобы были хорошие впечатления. Это десятки тысяч долларов, которые идут только на проведение одного турнира», – говорит Анатолий Лебедько.





В гостинице «Планета», например, номер на два человека стоит 50 долларов. Расселить 11 команд, по 30 человек в каждой, на 5 дней – это, по самым скромным подсчетам, стоит 40 тысяч долларов. Плюс питание, транспорт, и не только.





«Когда начинались вот эти турниры (по достоверной информации от источника из администрации Лукашенко), то тогда, когда приглашали бывших звезд советского хоккея, Мясникович передавал конверты с деньгами. Сколько там, я не знаю», – рассказывает Анатолий Лебедько.









Считаем дальше. У Александра Лукашенко есть еще и собственное подсобное хозяйство на 47-ми гектарах, где он любит косить траву и выращивает арбузы. Однако мы с вами на эти цели как физические лица можем получить только 2 гектара. Больше – только как фермеры.





«Мне лично рассказывали, не делает он всего этого. За него делают совсем другие люди, все его резиденции оборудуют, подсобные огороды, поля. Вот он вышел с Депардье, помахал косой, а потом приезжает трактор и начинает косить», – утверждает Александр Пласковицкий.





Трактор, которым он очень гордится, стоит около 100 000 рублей. Еще ему нужны ворошилки, плуги, картофелесажалки и копалки, а это стоит как еще один трактор. Во время уборочной фермеры платят работникам 10-20 долларов за день работы.





«Все расходы из государственного бюджета должны быть прозрачными и должны подлежать контролю. Независимо от того, на что они тратятся: на какие утвержденные цели – медицина, здравоохранение или образование – или на частные нужды высших чиновников», – уверен Юрий Губаревич.









А еще Лукашенко часто появляется в окружении красивых девушек из службы дипломатического протокола. Они же помогают ему собирать арбузы.





Кстати, одной из них, победительнице конкурса красоты Марии Василевич, в прошлом году Лукашенко вручил премию «За духовное возрождение». А это – 350 базовых величин, или 8700 рублей. И подарил место депутата нижней палате парламента.





А еще СМИ недавно узнали, что биатлонная винтовка Лукашенко стоит 4000 долларов.







