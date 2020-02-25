В СМИ обратили внимание: с 2018 года заместителем председателя Витебского областного Совета депутатов работает Александр Христофоров, бывший активный член российской ЛДПР. Он же руководит Комитетом по труду, занятости и социальной защите облисполкома.





UDF.BY изучил биографию чиновника и приводит факты о его прошлом. После их изучения трудно поверить, что такой человек смог сделать карьеру в белорусской власти.





Помощник Жириновского и заместитель губернатора





Александр Христофоров родился в 1958 году в Витебске, с 1983 по 1995 годы трудился в сельском хозяйстве Витебщины.





В середине 90-х Христофоров круто изменил свою жизнь: уехал в Москву, где стал замом гендиректора СП «Вега-777» (по слухам это был теневой бизнес ЛДПР) и помощником председателя фракции ЛДПР Владимира Жириновского.





В 1996 году Христофоров появился в Пскове, где губернатором был избран соратник Жириновского Евгений Михайлов – уроженец Витебска стал его заместителем.





Затем Христофоров пытался возглавить Псковское областное собрание депутатов, но там его кандидатура прошла только на пост заместителя.





Настоящую славу политик снискал именно как многолетний депутат облсовета и руководитель Псковского регионального отделения ЛДПР, которое возглавлял до 2010 года.





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Скандальные поступки и заявления Христофорова





В России признают: уроженец Витебска был одной из самых ярких персон в псковской региональной политике. Но его слава была скандальной, если не сказать резче. Судите сами.





Среди невинных предложений Христофорова были следующие: отдать Олимпиаду-2014 вместо Сочи австрийцам (из-за кризиса) и объединить Псковскую область с Ленинградской.





Прямо во время одной из сессий облсовета он запустил стаканом в независимого журналиста.





Христофорова обвиняли в национализме и даже заводили уголовное дело за разжигание межнациональной розни (оно было закрыто из-за его депутатской неприкосновенности).





Местная пресса писала, что политик раздавал подросткам книгу Mein Kampf, а номер его личного «Мерседеса» был с числом зверя (О 666ОО).





Христофоров задавался вопросом «может ли инородец эффективно и с пользой руководить русским районом», и поддерживал лозунг ЛДПР «хорошо русским – хорошо всем».





Политик заявлял, что, по его мнению, арийцы – это русские, белорусы, украинцы и нецветное население городов Европы.





Кстати, связи с родиной Христофоров не терял. В 2000-х он руководил в Пскове общественной организацией «Белая Русь», и по сообщениям СМИ любил рассказывать про дружеские отношения с Александром Лукашенко в бытность руководителем колхоза в 80-е.









Скандальная отставка и возвращение в Витебск





Христофоров покинул Псков в 2010 году, громко хлопнув дверью. Высший совет ЛДПР исключил его из партии за порочащие высказывания в СМИ. В ответ политик заявил, что «рад, что исключен из ЛДПР», и что сам хотел «отойти от дел», потому что ему «надоело тратить время» на партийные дела и хочется быть «независимым от циркуляров и указаний».





Удивительно, но Христофоров с его прошлым сумел найти себе место в белорусской власти. Недолгое время он поработал главным советником председателя Витебского облисполкома, а с 2011 года руководит комитетом по труду, занятости и социальной защите.





В Пскове были поражены, когда узнали, что чиновника признали по итогам 2013 года «Человек года Витебщины».





В 2018-м Христоров стал заместителем председателя областного Совета депутатов.





По последним интервью было трудно понять, что у чиновника бурное прошлое. На это намекала только одна фраза: «На моем 49-летии присутствовали Владимир Жириновский и четыре депутата Госдумы России»