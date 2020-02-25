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Лукашенко продолжает "перетрахивать" силовиков - у руководителей КГБ и МВД новые замы

Александр Лукашенко произвел кадровые назначения в Комитете государственной безопасности и Министерстве внутренних дел

Сергей Теребов, который до настоящего времени занимал должность начальника управления КГБ по Гомельской области, назначен первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Вместо него управление в Гомельской области возглавит Александр Мельников, прежде начальник управления собственной безопасности КГБ.

Геннадий Казакевич (на фото) назначен первым заместителем министра внутренних дел - начальником криминальной милиции. До этого он руководил главным управлением по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.
Источник: belta.by
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