



Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей на расширенном заседании коллегии МИД, где подводились итоги работы органов дипломатической службы за 2019 год.





По словам министра, в МИД прекрасно осознают, что на данном этапе приоритетом их работы является внешнеэкономическое направление. "К сожалению, результаты внешней торговли по итогам 2019 года во многом контрастируют с внешнеполитическими результатами", - отметил он.





"На показателях экспорта серьезно сказалось изменение условий торговли Российской Федерацией, несмотря на четкое выполнение Беларусью обязательств в рамках стратегического партнерства с этой страной.





Введение Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов, поставки грязной нефти привели к сокращению экспорта наших товаров, связанных с нефтяной сферой, на $2 млрд 55 млн, - констатировал Владимир Макей. - Прирост по остальной номенклатуре продукции составил $1 млрд 84 млн, или 4,3%. Вроде неплохой показатель, однако этого хватило для компенсации только 52,8% потерь в нефтяной сфере".





"Для выхода на установленный главой государства параметр экспорта товаров и услуг - 105,4% - нам необходимо было обеспечить рост по товарам на 4%. По факту экспорт товаров составил $32,9 млрд и уменьшился на 2,9%, или на $970,5 млн", - пояснил министр.









В ближайшее время количество вызовов на внешнеэкономическом направлении будет только возрастать, констатировал Владимир Макей.