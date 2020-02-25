"Вернем „Пагоню“ на Карла Маркса"

В этом году в Беларуси пройдут президентские выборы. Оппозиция объявила праймериз — народное голосование, через которое будет избран единый кандидат в президенты от оппозиции.





Заявки и 500 евро на участие в праймериз подали шесть человек.





Редакция TUT.by пригласила их в студию и задала одинаковые вопросы о том, какую резиденцию оставят за собой, став президентом, разрешат ли однополые браки, какие отношения будут выстраивать с Россией и Западом.









00:32 Вы верите в свободные выборы в Беларуси? Зачем участвуете?

02:32 Почему единым кандидатом должны стать Вы?

03:41 Первое решение, которое приняли бы, став президентом?

05:08 Как вы относитесь к однополым бракам? Разрешили бы их?

07:53 Какую резиденцию оставили бы за собой?

09:14 Какие полномочия президента урезали бы?

11:02 Как поступили бы со смертной казнью?

11:46 Какие отношения выстраивали бы с Россией?

13:06 О чем говорили бы с ЕС и США?

14:40 Какие три реформы провели бы первыми?

16:00 Нужны ли гарантии экс-президенту Беларуси? Какие?

18:02 Кто войдет в вашу президентскую команду?

18:54 Президентская кампания - затратное дело. Из каких источников будете ее финансировать?



