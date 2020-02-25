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"Вернем „Пагоню“ на Карла Маркса"

Кандидаты на "единого" рассказали, что думают об однополых браках, деньгах и резиденциях.

"Вернем „Пагоню“ на Карла Маркса"
В этом году в Беларуси пройдут президентские выборы. Оппозиция объявила праймериз — народное голосование, через которое будет избран единый кандидат в президенты от оппозиции. 

Заявки и 500 евро на участие в праймериз подали шесть человек.

Редакция TUT.by пригласила их в студию и задала одинаковые вопросы о том, какую резиденцию оставят за собой, став президентом, разрешат ли однополые браки, какие отношения будут выстраивать с Россией и Западом.


00:32 Вы верите в свободные выборы в Беларуси? Зачем участвуете?
02:32 Почему единым кандидатом должны стать Вы?
03:41 Первое решение, которое приняли бы, став президентом?
05:08 Как вы относитесь к однополым бракам? Разрешили бы их?
07:53 Какую резиденцию оставили бы за собой?
09:14 Какие полномочия президента урезали бы?
11:02 Как поступили бы со смертной казнью?
11:46 Какие отношения выстраивали бы с Россией?
13:06 О чем говорили бы с ЕС и США?
14:40 Какие три реформы провели бы первыми?
16:00 Нужны ли гарантии экс-президенту Беларуси? Какие?
18:02 Кто войдет в вашу президентскую команду?
18:54 Президентская кампания - затратное дело. Из каких источников будете ее финансировать?
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