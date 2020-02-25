Дополнительно суд назначил им формальные тюремные сроки, а также приговорил их к наказанию плетьми по обвинениям в вооруженном ограблении. Когда смертный приговор будет приведен в исполнение, не сообщается.





Правозащитники заявляют, что трое осужденных – протестующие (известно, что один из них – студент, другой – продавец телефонов), которых подвергли пыткам и заставили признаться в преступлениях.





Ранее организация Iran Human Rights Monitor сообщала, что некоторых из арестованных за участие в протестах приговорили к длительным тюремным срокам и наказаниям плетьми за «антигосударственную деятельность».





Точное число арестованных по таким делам неизвестно. Правозащитники, ссылаясь на собственные подсчеты, отмечают, что оно может составлять около 12 тысяч человек. Некоторые из тех, кого власти считают лидерами протестов, лишены адвокатов.





Напомним, волнения в Иране вспыхнули в середине ноября, после того как правительство втрое повысило цены на бензин (жителям пообещали некоторое количество льготного топлива, но все равно по более высокой цене, чем прежде). Начавшиеся протесты сопровождались поджогами бензоколонок.





Позднее появились сообщения о поджогах отделений банков и административных зданий. Власти в ответ применили силу, против участников выступлений использовалось в том числе огнестрельное оружие.





Точное число погибших и раненых неизвестно. По оценкам международной организации Amnesty International, при подавлении протестов погибли сотни людей.





По информации правозащитников, видеозаписи свидетельствуют, что сотрудники силовых структур стреляли в безоружных людей, а характер смертельных ранений (в частности гибель людей от выстрелов в голову) – что огонь велся на поражение.





Инициатором силового разгона протестов называли верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Источники, близкие к его окружению, утверждают, что на совещании с силовиками он приказал «разгромить» протестующих.









Официальный Тегеран заявил, что протесты были не стихийными народными волнениями, а «операцией иностранной разведки». Среди арестованных, как утверждает иранская контрразведка, якобы оказались «агенты ЦРУ».