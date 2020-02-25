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В Беларусь приехала делегация Европарламента

Делегация депутатов Европарламента 24-28 февраля посещает с визитом Беларусь, сообщает пресс-служба представительства ЕС в Минске.


"Цель визита – ознакомление новоизбранных членов Европарламента с направлениями сотрудничества межу Беларусью и Евросоюзом", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации представительства ЕС, в ходе визита члены Европарламента проведут встречи с представителями белорусских властей, оппозиции, гражданского общества, аналитических центров, а также с правозащитниками и студентами.

"Они также посетят два реализуемых за средства ЕС проекта в стране - в Минской и Гродненской областях", - добавили в представительстве.
interfax.by
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